Segnali / MetaTrader 5 / Gold Reversal Scalper M5
Mostafa Mahmoud Radwan Mahmoud

Gold Reversal Scalper M5

Mostafa Mahmoud Radwan Mahmoud
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
EquitiSecurities-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
55 (62.50%)
Loss Trade:
33 (37.50%)
Best Trade:
22.78 USD
Worst Trade:
-51.92 USD
Profitto lordo:
618.48 USD (62 762 pips)
Perdita lorda:
-738.67 USD (72 141 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (155.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
49.55%
Massimo carico di deposito:
50.33%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
78 (88.64%)
Short Trade:
10 (11.36%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.37 USD
Profitto medio:
11.25 USD
Perdita media:
-22.38 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-105.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-189.98 USD (6)
Crescita mensile:
16.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.15 USD
Massimale:
192.84 USD (33.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.23% (191.15 USD)
Per equità:
21.59% (118.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sd 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sd -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sd -9.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.78 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +155.09 USD
Massima perdita consecutiva: -105.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trades XAUUSD on M5 using price-action reversal patterns (Engulfing, Hammer, Shooting Star) with trend/strength filters. Risk managed via ATR-based SL/TP and trailing.
Provider settings: fixed 0.01 lots, 1:100 leverage, max 3 concurrent trades. No martingale, no grid, no hedging. Hosted on low-latency VPS near broker.
Recommended for proportional copying, min deposit $500+.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 05:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 04:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 04:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 19:32 2025.08.17 19:32:07  

Title: Week 0 — Launch & Settings (Hands-off) Body: “Live $500 | 1:100 | 0.01 lot | Max trades 3 | Reversal-only | VPS. No manual news pause. Expect 0–3 trades/day depending on conditions. Spreads must be ≤ 35–40.”

