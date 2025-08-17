- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
55 (62.50%)
Loss Trade:
33 (37.50%)
Best Trade:
22.78 USD
Worst Trade:
-51.92 USD
Profitto lordo:
618.48 USD (62 762 pips)
Perdita lorda:
-738.67 USD (72 141 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (155.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
49.55%
Massimo carico di deposito:
50.33%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
78 (88.64%)
Short Trade:
10 (11.36%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.37 USD
Profitto medio:
11.25 USD
Perdita media:
-22.38 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-105.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-189.98 USD (6)
Crescita mensile:
16.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.15 USD
Massimale:
192.84 USD (33.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.23% (191.15 USD)
Per equità:
21.59% (118.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sd
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sd
|-9.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.78 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +155.09 USD
Massima perdita consecutiva: -105.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trades XAUUSD on M5 using price-action reversal patterns (Engulfing, Hammer, Shooting Star) with trend/strength filters. Risk managed via ATR-based SL/TP and trailing.
Provider settings: fixed 0.01 lots, 1:100 leverage, max 3 concurrent trades. No martingale, no grid, no hedging. Hosted on low-latency VPS near broker.
Recommended for proportional copying, min deposit $500+.
Non ci sono recensioni
Title: Week 0 — Launch & Settings (Hands-off) Body: “Live $500 | 1:100 | 0.01 lot | Max trades 3 | Reversal-only | VPS. No manual news pause. Expect 0–3 trades/day depending on conditions. Spreads must be ≤ 35–40.”
