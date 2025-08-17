SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Reversal Scalper M5
Mostafa Mahmoud Radwan Mahmoud

Gold Reversal Scalper M5

Mostafa Mahmoud Radwan Mahmoud
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -24%
EquitiSecurities-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
55 (62.50%)
Perte trades:
33 (37.50%)
Meilleure transaction:
22.78 USD
Pire transaction:
-51.92 USD
Bénéfice brut:
618.48 USD (62 762 pips)
Perte brute:
-738.67 USD (72 141 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (155.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
179.01 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
49.55%
Charge de dépôt maximale:
50.33%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
78 (88.64%)
Courts trades:
10 (11.36%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.37 USD
Bénéfice moyen:
11.25 USD
Perte moyenne:
-22.38 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-105.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-189.98 USD (6)
Croissance mensuelle:
16.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
191.15 USD
Maximal:
192.84 USD (33.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.23% (191.15 USD)
Par fonds propres:
21.59% (118.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sd 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sd -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sd -9.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EquitiSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trades XAUUSD on M5 using price-action reversal patterns (Engulfing, Hammer, Shooting Star) with trend/strength filters. Risk managed via ATR-based SL/TP and trailing.
Provider settings: fixed 0.01 lots, 1:100 leverage, max 3 concurrent trades. No martingale, no grid, no hedging. Hosted on low-latency VPS near broker.
Recommended for proportional copying, min deposit $500+.


Aucun avis
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 05:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 04:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 04:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 19:32 2025.08.17 19:32:07  

Title: Week 0 — Launch & Settings (Hands-off) Body: “Live $500 | 1:100 | 0.01 lot | Max trades 3 | Reversal-only | VPS. No manual news pause. Expect 0–3 trades/day depending on conditions. Spreads must be ≤ 35–40.”

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Reversal Scalper M5
30 USD par mois
-24%
0
0
USD
380
USD
6
100%
88
62%
50%
0.83
-1.37
USD
38%
1:100
Copier

