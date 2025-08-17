- Büyüme
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
55 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (37.50%)
En iyi işlem:
22.78 USD
En kötü işlem:
-51.92 USD
Brüt kâr:
618.48 USD (62 762 pips)
Brüt zarar:
-738.67 USD (72 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (155.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.01 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
49.55%
Maks. mevduat yükü:
50.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
78 (88.64%)
Satış işlemleri:
10 (11.36%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.37 USD
Ortalama kâr:
11.25 USD
Ortalama zarar:
-22.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-105.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-189.98 USD (6)
Aylık büyüme:
15.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.15 USD
Maksimum:
192.84 USD (33.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.23% (191.15 USD)
Varlığa göre:
21.59% (118.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sd
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sd
|-9.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.78 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +155.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trades XAUUSD on M5 using price-action reversal patterns (Engulfing, Hammer, Shooting Star) with trend/strength filters. Risk managed via ATR-based SL/TP and trailing.
Provider settings: fixed 0.01 lots, 1:100 leverage, max 3 concurrent trades. No martingale, no grid, no hedging. Hosted on low-latency VPS near broker.
Recommended for proportional copying, min deposit $500+.
İnceleme yok
Title: Week 0 — Launch & Settings (Hands-off) Body: “Live $500 | 1:100 | 0.01 lot | Max trades 3 | Reversal-only | VPS. No manual news pause. Expect 0–3 trades/day depending on conditions. Spreads must be ≤ 35–40.”
