SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Reversal Scalper M5
Mostafa Mahmoud Radwan Mahmoud

Gold Reversal Scalper M5

Mostafa Mahmoud Radwan Mahmoud
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
EquitiSecurities-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
55 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (37.50%)
En iyi işlem:
22.78 USD
En kötü işlem:
-51.92 USD
Brüt kâr:
618.48 USD (62 762 pips)
Brüt zarar:
-738.67 USD (72 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (155.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.01 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
49.55%
Maks. mevduat yükü:
50.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
78 (88.64%)
Satış işlemleri:
10 (11.36%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.37 USD
Ortalama kâr:
11.25 USD
Ortalama zarar:
-22.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-105.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-189.98 USD (6)
Aylık büyüme:
15.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.15 USD
Maksimum:
192.84 USD (33.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.23% (191.15 USD)
Varlığa göre:
21.59% (118.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sd 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sd -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sd -9.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.78 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +155.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trades XAUUSD on M5 using price-action reversal patterns (Engulfing, Hammer, Shooting Star) with trend/strength filters. Risk managed via ATR-based SL/TP and trailing.
Provider settings: fixed 0.01 lots, 1:100 leverage, max 3 concurrent trades. No martingale, no grid, no hedging. Hosted on low-latency VPS near broker.
Recommended for proportional copying, min deposit $500+.


İnceleme yok
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 05:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 04:35
Share of trading days is too low
2025.08.18 04:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 19:32 2025.08.17 19:32:07  

Title: Week 0 — Launch & Settings (Hands-off) Body: “Live $500 | 1:100 | 0.01 lot | Max trades 3 | Reversal-only | VPS. No manual news pause. Expect 0–3 trades/day depending on conditions. Spreads must be ≤ 35–40.”

Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Reversal Scalper M5
Ayda 30 USD
-24%
0
0
USD
380
USD
6
100%
88
62%
50%
0.83
-1.37
USD
38%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.