Benjamin Okotor

SMC PLUS

Benjamin Okotor
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
738%
HFMarketsGlobal-Live1
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
131 (79.87%)
Loss Trade:
33 (20.12%)
Best Trade:
90 337.53 NGN
Worst Trade:
-30 842.93 NGN
Profitto lordo:
1 920 589.05 NGN (120 607 929 pips)
Perdita lorda:
-212 030.19 NGN (12 167 359 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (181 585.51 NGN)
Massimo profitto consecutivo:
268 169.96 NGN (17)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.71%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
31.55
Long Trade:
152 (92.68%)
Short Trade:
12 (7.32%)
Fattore di profitto:
9.06
Profitto previsto:
10 418.04 NGN
Profitto medio:
14 660.99 NGN
Perdita media:
-6 425.16 NGN
Massime perdite consecutive:
2 (-53 224.16 NGN)
Massima perdita consecutiva:
-53 224.16 NGN (2)
Crescita mensile:
43.53%
Previsione annuale:
580.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 NGN
Massimale:
54 160.41 NGN (13.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.90% (54 160.41 NGN)
Per equità:
37.84% (378 015.96 NGN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#BTCUSD 151
#BTCXAU 11
#ADAUSD 1
#BTCJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#BTCUSD 10K
#BTCXAU 201
#ADAUSD 9
#BTCJPY 144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#BTCUSD 108M
#BTCXAU 2K
#ADAUSD 984
#BTCJPY 231K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90 337.53 NGN
Worst Trade: -30 843 NGN
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +181 585.51 NGN
Massima perdita consecutiva: -53 224.16 NGN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My trading strategy is smart money concept with a little some of my plus 10 years experience in cryptocurrency and forex trading and fundamentals. Let's win together.. Don't forget that money management is key and the best strategy. 
Non ci sono recensioni
2025.10.05 09:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 11:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 21:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 17:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
