Trade:
164
Profit Trade:
131 (79.87%)
Loss Trade:
33 (20.12%)
Best Trade:
90 337.53 NGN
Worst Trade:
-30 842.93 NGN
Profitto lordo:
1 920 589.05 NGN (120 607 929 pips)
Perdita lorda:
-212 030.19 NGN (12 167 359 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (181 585.51 NGN)
Massimo profitto consecutivo:
268 169.96 NGN (17)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.71%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
31.55
Long Trade:
152 (92.68%)
Short Trade:
12 (7.32%)
Fattore di profitto:
9.06
Profitto previsto:
10 418.04 NGN
Profitto medio:
14 660.99 NGN
Perdita media:
-6 425.16 NGN
Massime perdite consecutive:
2 (-53 224.16 NGN)
Massima perdita consecutiva:
-53 224.16 NGN (2)
Crescita mensile:
43.53%
Previsione annuale:
580.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 NGN
Massimale:
54 160.41 NGN (13.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.90% (54 160.41 NGN)
Per equità:
37.84% (378 015.96 NGN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#BTCUSD
|151
|#BTCXAU
|11
|#ADAUSD
|1
|#BTCJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#BTCUSD
|10K
|#BTCXAU
|201
|#ADAUSD
|9
|#BTCJPY
|144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#BTCUSD
|108M
|#BTCXAU
|2K
|#ADAUSD
|984
|#BTCJPY
|231K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
My trading strategy is smart money concept with a little some of my plus 10 years experience in cryptocurrency and forex trading and fundamentals. Let's win together.. Don't forget that money management is key and the best strategy.
