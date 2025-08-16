SinyallerBölümler
Benjamin Okotor

SMC PLUS

Benjamin Okotor
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
738%
HFMarketsGlobal-Live1
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
131 (79.87%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (20.12%)
En iyi işlem:
90 337.53 NGN
En kötü işlem:
-30 842.93 NGN
Brüt kâr:
1 920 589.05 NGN (120 607 929 pips)
Brüt zarar:
-212 030.19 NGN (12 167 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (181 585.51 NGN)
Maksimum ardışık kâr:
268 169.96 NGN (17)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
31.55
Alış işlemleri:
152 (92.68%)
Satış işlemleri:
12 (7.32%)
Kâr faktörü:
9.06
Beklenen getiri:
10 418.04 NGN
Ortalama kâr:
14 660.99 NGN
Ortalama zarar:
-6 425.16 NGN
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-53 224.16 NGN)
Maksimum ardışık zarar:
-53 224.16 NGN (2)
Aylık büyüme:
43.53%
Yıllık tahmin:
580.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 NGN
Maksimum:
54 160.41 NGN (13.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.90% (54 160.41 NGN)
Varlığa göre:
37.84% (378 015.96 NGN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#BTCUSD 151
#BTCXAU 11
#ADAUSD 1
#BTCJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#BTCUSD 10K
#BTCXAU 201
#ADAUSD 9
#BTCJPY 144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#BTCUSD 108M
#BTCXAU 2K
#ADAUSD 984
#BTCJPY 231K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90 337.53 NGN
En kötü işlem: -30 843 NGN
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +181 585.51 NGN
Maksimum ardışık zarar: -53 224.16 NGN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My trading strategy is smart money concept with a little some of my plus 10 years experience in cryptocurrency and forex trading and fundamentals. Let's win together.. Don't forget that money management is key and the best strategy. 
İnceleme yok
2025.10.05 09:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 11:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 21:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 17:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
