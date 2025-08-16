- Büyüme
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
131 (79.87%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (20.12%)
En iyi işlem:
90 337.53 NGN
En kötü işlem:
-30 842.93 NGN
Brüt kâr:
1 920 589.05 NGN (120 607 929 pips)
Brüt zarar:
-212 030.19 NGN (12 167 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (181 585.51 NGN)
Maksimum ardışık kâr:
268 169.96 NGN (17)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
31.55
Alış işlemleri:
152 (92.68%)
Satış işlemleri:
12 (7.32%)
Kâr faktörü:
9.06
Beklenen getiri:
10 418.04 NGN
Ortalama kâr:
14 660.99 NGN
Ortalama zarar:
-6 425.16 NGN
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-53 224.16 NGN)
Maksimum ardışık zarar:
-53 224.16 NGN (2)
Aylık büyüme:
43.53%
Yıllık tahmin:
580.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 NGN
Maksimum:
54 160.41 NGN (13.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.90% (54 160.41 NGN)
Varlığa göre:
37.84% (378 015.96 NGN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#BTCUSD
|151
|#BTCXAU
|11
|#ADAUSD
|1
|#BTCJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#BTCUSD
|10K
|#BTCXAU
|201
|#ADAUSD
|9
|#BTCJPY
|144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#BTCUSD
|108M
|#BTCXAU
|2K
|#ADAUSD
|984
|#BTCJPY
|231K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90 337.53 NGN
En kötü işlem: -30 843 NGN
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +181 585.51 NGN
Maksimum ardışık zarar: -53 224.16 NGN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My trading strategy is smart money concept with a little some of my plus 10 years experience in cryptocurrency and forex trading and fundamentals. Let's win together.. Don't forget that money management is key and the best strategy.
