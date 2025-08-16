SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SMC PLUS
Benjamin Okotor

SMC PLUS

Benjamin Okotor
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
738%
HFMarketsGlobal-Live1
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
131 (79.87%)
Perte trades:
33 (20.12%)
Meilleure transaction:
90 337.53 NGN
Pire transaction:
-30 842.93 NGN
Bénéfice brut:
1 920 589.05 NGN (120 607 929 pips)
Perte brute:
-212 030.19 NGN (12 167 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (181 585.51 NGN)
Bénéfice consécutif maximal:
268 169.96 NGN (17)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.71%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
31.55
Longs trades:
152 (92.68%)
Courts trades:
12 (7.32%)
Facteur de profit:
9.06
Rendement attendu:
10 418.04 NGN
Bénéfice moyen:
14 660.99 NGN
Perte moyenne:
-6 425.16 NGN
Pertes consécutives maximales:
2 (-53 224.16 NGN)
Perte consécutive maximale:
-53 224.16 NGN (2)
Croissance mensuelle:
43.53%
Prévision annuelle:
580.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 NGN
Maximal:
54 160.41 NGN (13.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.90% (54 160.41 NGN)
Par fonds propres:
37.84% (378 015.96 NGN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#BTCUSD 151
#BTCXAU 11
#ADAUSD 1
#BTCJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#BTCUSD 10K
#BTCXAU 201
#ADAUSD 9
#BTCJPY 144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#BTCUSD 108M
#BTCXAU 2K
#ADAUSD 984
#BTCJPY 231K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90 337.53 NGN
Pire transaction: -30 843 NGN
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +181 585.51 NGN
Perte consécutive maximale: -53 224.16 NGN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My trading strategy is smart money concept with a little some of my plus 10 years experience in cryptocurrency and forex trading and fundamentals. Let's win together.. Don't forget that money management is key and the best strategy. 
Aucun avis
2025.10.05 09:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 11:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 21:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 17:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SMC PLUS
30 USD par mois
738%
0
0
USD
1.8M
NGN
34
0%
164
79%
81%
9.05
10 418.04
NGN
38%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.