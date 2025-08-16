- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
131 (79.87%)
Perte trades:
33 (20.12%)
Meilleure transaction:
90 337.53 NGN
Pire transaction:
-30 842.93 NGN
Bénéfice brut:
1 920 589.05 NGN (120 607 929 pips)
Perte brute:
-212 030.19 NGN (12 167 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (181 585.51 NGN)
Bénéfice consécutif maximal:
268 169.96 NGN (17)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.71%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
31.55
Longs trades:
152 (92.68%)
Courts trades:
12 (7.32%)
Facteur de profit:
9.06
Rendement attendu:
10 418.04 NGN
Bénéfice moyen:
14 660.99 NGN
Perte moyenne:
-6 425.16 NGN
Pertes consécutives maximales:
2 (-53 224.16 NGN)
Perte consécutive maximale:
-53 224.16 NGN (2)
Croissance mensuelle:
43.53%
Prévision annuelle:
580.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 NGN
Maximal:
54 160.41 NGN (13.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.90% (54 160.41 NGN)
Par fonds propres:
37.84% (378 015.96 NGN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#BTCUSD
|151
|#BTCXAU
|11
|#ADAUSD
|1
|#BTCJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#BTCUSD
|10K
|#BTCXAU
|201
|#ADAUSD
|9
|#BTCJPY
|144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#BTCUSD
|108M
|#BTCXAU
|2K
|#ADAUSD
|984
|#BTCJPY
|231K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +90 337.53 NGN
Pire transaction: -30 843 NGN
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +181 585.51 NGN
Perte consécutive maximale: -53 224.16 NGN
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
My trading strategy is smart money concept with a little some of my plus 10 years experience in cryptocurrency and forex trading and fundamentals. Let's win together.. Don't forget that money management is key and the best strategy.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
738%
0
0
USD
USD
1.8M
NGN
NGN
34
0%
164
79%
81%
9.05
10 418.04
NGN
NGN
38%
1:400