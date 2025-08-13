- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
191 (71.80%)
Loss Trade:
75 (28.20%)
Best Trade:
92.49 USD
Worst Trade:
-35.73 USD
Profitto lordo:
1 143.57 USD (26 836 pips)
Perdita lorda:
-580.47 USD (22 408 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (22.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.93 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
96.70%
Massimo carico di deposito:
25.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
65 (24.44%)
Short Trade:
201 (75.56%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
5.99 USD
Perdita media:
-7.74 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-131.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.19 USD (5)
Crescita mensile:
12.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
131.19 USD (4.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.40% (131.19 USD)
Per equità:
22.13% (1 120.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|108
|AUDCAD
|65
|NZDJPY
|61
|AUDJPY
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|162
|AUDCAD
|164
|NZDJPY
|156
|AUDJPY
|80
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|439
|AUDCAD
|2.7K
|NZDJPY
|1.9K
|AUDJPY
|-626
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.49 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.34 USD
Massima perdita consecutiva: -131.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.10 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.29 × 24
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.55 × 20
|
ICMarkets-Live18
|0.67 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.90 × 10
|
OneTrade-Real
|1.03 × 30
|
Pepperstone-Demo01
|1.05 × 20
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|4.50 × 4
|
Activtrades-4
|6.00 × 6
|
InstaForex-Cent.com
|13.65 × 320
|
Alpari-ECN-Live
|20.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
120USD al mese
20%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
7
100%
266
71%
97%
1.97
2.12
USD
USD
22%
1:200