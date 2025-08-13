SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HAWQALA FONDAMENTAL
Akondo Ayewa

HAWQALA FONDAMENTAL

Akondo Ayewa
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 120 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Pepperstone-Edge01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
191 (71.80%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (28.20%)
En iyi işlem:
92.49 USD
En kötü işlem:
-35.73 USD
Brüt kâr:
1 143.57 USD (26 836 pips)
Brüt zarar:
-580.47 USD (22 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (22.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.93 USD (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
96.70%
Maks. mevduat yükü:
25.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
65 (24.44%)
Satış işlemleri:
201 (75.56%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
5.99 USD
Ortalama zarar:
-7.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-131.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.19 USD (5)
Aylık büyüme:
12.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
131.19 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.40% (131.19 USD)
Varlığa göre:
22.13% (1 120.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 108
AUDCAD 65
NZDJPY 61
AUDJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 162
AUDCAD 164
NZDJPY 156
AUDJPY 80
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 439
AUDCAD 2.7K
NZDJPY 1.9K
AUDJPY -626
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.49 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
OrtegaCapital-Server
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.10 × 10
Pepperstone-Edge11
0.17 × 6
Pepperstone-Edge03
0.29 × 24
MBTrading-Live
0.33 × 3
Pepperstone-Edge02
0.50 × 2
Pepperstone-Edge05
0.55 × 20
ICMarkets-Live18
0.67 × 24
ICMarkets-Live02
0.90 × 10
OneTrade-Real
1.03 × 30
Pepperstone-Demo01
1.05 × 20
Tickmill-Live04
2.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
4.50 × 4
Activtrades-4
6.00 × 6
InstaForex-Cent.com
13.65 × 320
Alpari-ECN-Live
20.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.14 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 09:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 09:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HAWQALA FONDAMENTAL
Ayda 120 USD
20%
0
0
USD
5.1K
USD
7
100%
266
71%
97%
1.97
2.12
USD
22%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.