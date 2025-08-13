- Büyüme
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
191 (71.80%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (28.20%)
En iyi işlem:
92.49 USD
En kötü işlem:
-35.73 USD
Brüt kâr:
1 143.57 USD (26 836 pips)
Brüt zarar:
-580.47 USD (22 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (22.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.93 USD (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
96.70%
Maks. mevduat yükü:
25.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
65 (24.44%)
Satış işlemleri:
201 (75.56%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
5.99 USD
Ortalama zarar:
-7.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-131.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.19 USD (5)
Aylık büyüme:
12.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
131.19 USD (4.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.40% (131.19 USD)
Varlığa göre:
22.13% (1 120.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|108
|AUDCAD
|65
|NZDJPY
|61
|AUDJPY
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|162
|AUDCAD
|164
|NZDJPY
|156
|AUDJPY
|80
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|439
|AUDCAD
|2.7K
|NZDJPY
|1.9K
|AUDJPY
|-626
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +92.49 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.10 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.29 × 24
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.55 × 20
|
ICMarkets-Live18
|0.67 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.90 × 10
|
OneTrade-Real
|1.03 × 30
|
Pepperstone-Demo01
|1.05 × 20
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|4.50 × 4
|
Activtrades-4
|6.00 × 6
|
InstaForex-Cent.com
|13.65 × 320
|
Alpari-ECN-Live
|20.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 120 USD
20%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
7
100%
266
71%
97%
1.97
2.12
USD
USD
22%
1:200