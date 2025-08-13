SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HAWQALA FONDAMENTAL
Akondo Ayewa

HAWQALA FONDAMENTAL

Akondo Ayewa
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 120 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
266
Bénéfice trades:
191 (71.80%)
Perte trades:
75 (28.20%)
Meilleure transaction:
92.49 USD
Pire transaction:
-35.73 USD
Bénéfice brut:
1 143.57 USD (26 836 pips)
Perte brute:
-580.47 USD (22 408 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (22.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
151.93 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
96.70%
Charge de dépôt maximale:
25.09%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
4.29
Longs trades:
65 (24.44%)
Courts trades:
201 (75.56%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
2.12 USD
Bénéfice moyen:
5.99 USD
Perte moyenne:
-7.74 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-131.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-131.19 USD (5)
Croissance mensuelle:
12.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
131.19 USD (4.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.40% (131.19 USD)
Par fonds propres:
22.05% (1 116.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 108
AUDCAD 65
NZDJPY 61
AUDJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 162
AUDCAD 164
NZDJPY 156
AUDJPY 80
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 439
AUDCAD 2.7K
NZDJPY 1.9K
AUDJPY -626
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.49 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +22.34 USD
Perte consécutive maximale: -131.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
OrtegaCapital-Server
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.10 × 10
Pepperstone-Edge11
0.17 × 6
Pepperstone-Edge03
0.29 × 24
MBTrading-Live
0.33 × 3
Pepperstone-Edge02
0.50 × 2
Pepperstone-Edge05
0.55 × 20
ICMarkets-Live18
0.67 × 24
ICMarkets-Live02
0.90 × 10
OneTrade-Real
1.03 × 30
Pepperstone-Demo01
1.05 × 20
Tickmill-Live04
2.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
4.50 × 4
Activtrades-4
6.00 × 6
InstaForex-Cent.com
13.65 × 320
Alpari-ECN-Live
20.00 × 1
Aucun avis
2025.08.14 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 09:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 09:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
