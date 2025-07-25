SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Global finane
Jawad Ahmad Muhammad Jamil

Global finane

Jawad Ahmad Muhammad Jamil
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
60 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.73 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
121.31 USD (503 653 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
60 (121.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.31 USD (60)
Indice di Sharpe:
1.67
Attività di trading:
8.99%
Massimo carico di deposito:
3.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
32 (53.33%)
Short Trade:
28 (46.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
18.28% (111.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 35
BTCUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 75
BTCUSD 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.4K
BTCUSD 496K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +121.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 più
Greetings! I have over 6 years of hands-on experience in Forex trading, working across various platforms as a strategy provider. Throughout my career, I have developed and implemented profitable trading strategies that deliver consistent results.


Non ci sono recensioni
2025.08.24 18:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 06:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 09:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.25 23:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.25 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.25 23:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
