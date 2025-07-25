SignauxSections
Jawad Ahmad Muhammad Jamil

Global finane

Jawad Ahmad Muhammad Jamil
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
58 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
5.73 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
116.51 USD (443 503 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
58 (116.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.51 USD (58)
Ratio de Sharpe:
1.66
Activité de trading:
8.99%
Charge de dépôt maximale:
3.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
30 (51.72%)
Courts trades:
28 (48.28%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.01 USD
Bénéfice moyen:
2.01 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
9.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
18.28% (111.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 35
BTCUSD 23
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 75
BTCUSD 41
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.4K
BTCUSD 436K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.73 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +116.51 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 plus...
Greetings! I have over 6 years of hands-on experience in Forex trading, working across various platforms as a strategy provider. Throughout my career, I have developed and implemented profitable trading strategies that deliver consistent results.


Aucun avis
2025.08.24 18:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 06:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 09:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.25 23:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.25 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.25 23:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Global finane
30 USD par mois
23%
0
0
USD
617
USD
9
0%
58
100%
9%
n/a
2.01
USD
18%
1:500
