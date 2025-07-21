SegnaliSezioni
Pitt Petruschke

Yukon Gold EA

Pitt Petruschke
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
133 (72.67%)
Loss Trade:
50 (27.32%)
Best Trade:
78.08 USD
Worst Trade:
-99.33 USD
Profitto lordo:
1 517.58 USD (152 907 pips)
Perdita lorda:
-1 420.51 USD (137 448 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (400.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
400.39 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
43.42%
Massimo carico di deposito:
13.27%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
133 (72.68%)
Short Trade:
50 (27.32%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
11.41 USD
Perdita media:
-28.41 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-200.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.28 USD (6)
Crescita mensile:
-3.63%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.56 USD
Massimale:
351.26 USD (42.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.48% (351.26 USD)
Per equità:
28.43% (185.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.08 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +400.39 USD
Massima perdita consecutiva: -200.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

"Yukon Gold EA" opera esclusivamente su XAUUSD (oro) – in modo preciso, stabile e completamente automatizzato.

La strategia si basa su regole testate, con ingressi e uscite ben definiti e una gestione rigorosa del rischio. L’obiettivo è ottenere risultati costanti nel tempo con un rischio contenuto.

Caratteristiche:

  • ✅ Solo XAUUSD

  • ✅ Trading completamente automatizzato

  • 🚫 No Martingale

  • 🚫 No Grid

  • 🔒 Drawdown controllato

  • 📊 Progettato per la crescita del capitale a lungo termine

Raccomandazione:
Si consiglia un broker ECN con spread ridotti. Il capitale minimo suggerito è di 300 USD. È possibile copiare il segnale anche con piccoli conti.


Non ci sono recensioni
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 12:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yukon Gold EA
30USD al mese
26%
0
0
USD
476
USD
11
90%
183
72%
43%
1.06
0.53
USD
42%
1:500
Copia

