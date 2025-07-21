"Yukon Gold EA" opera esclusivamente su XAUUSD (oro) – in modo preciso, stabile e completamente automatizzato.

La strategia si basa su regole testate, con ingressi e uscite ben definiti e una gestione rigorosa del rischio. L’obiettivo è ottenere risultati costanti nel tempo con un rischio contenuto.

Caratteristiche:

✅ Solo XAUUSD

✅ Trading completamente automatizzato

🚫 No Martingale

🚫 No Grid

🔒 Drawdown controllato

📊 Progettato per la crescita del capitale a lungo termine

Raccomandazione:

Si consiglia un broker ECN con spread ridotti. Il capitale minimo suggerito è di 300 USD. È possibile copiare il segnale anche con piccoli conti.



