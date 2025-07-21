- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
"Yukon Gold EA" opera esclusivamente su XAUUSD (oro) – in modo preciso, stabile e completamente automatizzato.
La strategia si basa su regole testate, con ingressi e uscite ben definiti e una gestione rigorosa del rischio. L’obiettivo è ottenere risultati costanti nel tempo con un rischio contenuto.
Caratteristiche:
-
✅ Solo XAUUSD
-
✅ Trading completamente automatizzato
-
🚫 No Martingale
-
🚫 No Grid
-
🔒 Drawdown controllato
-
📊 Progettato per la crescita del capitale a lungo termine
Raccomandazione:
Si consiglia un broker ECN con spread ridotti. Il capitale minimo suggerito è di 300 USD. È possibile copiare il segnale anche con piccoli conti.
