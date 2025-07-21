SignauxSections
Pitt Petruschke

Yukon Gold EA

Pitt Petruschke
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
183
Bénéfice trades:
133 (72.67%)
Perte trades:
50 (27.32%)
Meilleure transaction:
78.08 USD
Pire transaction:
-99.33 USD
Bénéfice brut:
1 517.58 USD (152 907 pips)
Perte brute:
-1 420.51 USD (137 448 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (400.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
400.39 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
43.42%
Charge de dépôt maximale:
13.27%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
133 (72.68%)
Courts trades:
50 (27.32%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
11.41 USD
Perte moyenne:
-28.41 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-200.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-215.28 USD (6)
Croissance mensuelle:
-3.63%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.56 USD
Maximal:
351.26 USD (42.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.48% (351.26 USD)
Par fonds propres:
28.43% (185.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.08 USD
Pire transaction: -99 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +400.39 USD
Perte consécutive maximale: -200.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

« Yukon Gold EA » se concentre exclusivement sur le trading de XAUUSD (or) – de manière précise, stable et entièrement automatisée.

La stratégie repose sur un ensemble de règles rigoureusement définies, avec des points d’entrée et de sortie clairs, combinés à une gestion stricte du risque. L’objectif est d’obtenir une croissance constante du capital avec un drawdown maîtrisé.

Caractéristiques :

  • ✅ Uniquement XAUUSD (or)

  • ✅ Trading 100 % automatisé

  • 🚫 Aucun Martingale

  • 🚫 Aucun Grid

  • 🔒 Drawdown contrôlé

  • 📊 Optimisé pour une performance durable à long terme

Recommandations :
Un courtier ECN avec des spreads faibles est fortement recommandé. Un capital de départ de 300 USD est suffisant. Le signal peut être copié même avec de petits comptes.


Aucun avis
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 12:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
