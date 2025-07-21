« Yukon Gold EA » se concentre exclusivement sur le trading de XAUUSD (or) – de manière précise, stable et entièrement automatisée.

La stratégie repose sur un ensemble de règles rigoureusement définies, avec des points d’entrée et de sortie clairs, combinés à une gestion stricte du risque. L’objectif est d’obtenir une croissance constante du capital avec un drawdown maîtrisé.

Caractéristiques :

✅ Uniquement XAUUSD (or)

✅ Trading 100 % automatisé

🚫 Aucun Martingale

🚫 Aucun Grid

🔒 Drawdown contrôlé

📊 Optimisé pour une performance durable à long terme

Recommandations :

Un courtier ECN avec des spreads faibles est fortement recommandé. Un capital de départ de 300 USD est suffisant. Le signal peut être copié même avec de petits comptes.



