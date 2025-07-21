- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
« Yukon Gold EA » se concentre exclusivement sur le trading de XAUUSD (or) – de manière précise, stable et entièrement automatisée.
La stratégie repose sur un ensemble de règles rigoureusement définies, avec des points d’entrée et de sortie clairs, combinés à une gestion stricte du risque. L’objectif est d’obtenir une croissance constante du capital avec un drawdown maîtrisé.
Caractéristiques :
-
✅ Uniquement XAUUSD (or)
-
✅ Trading 100 % automatisé
-
🚫 Aucun Martingale
-
🚫 Aucun Grid
-
🔒 Drawdown contrôlé
-
📊 Optimisé pour une performance durable à long terme
Recommandations :
Un courtier ECN avec des spreads faibles est fortement recommandé. Un capital de départ de 300 USD est suffisant. Le signal peut être copié même avec de petits comptes.
