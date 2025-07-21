SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Yukon Gold EA
Pitt Petruschke

Yukon Gold EA

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
185
Kârla kapanan işlemler:
135 (72.97%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (27.03%)
En iyi işlem:
78.08 USD
En kötü işlem:
-99.33 USD
Brüt kâr:
1 526.31 USD (153 779 pips)
Brüt zarar:
-1 420.51 USD (137 448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (400.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
400.39 USD (26)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
44.44%
Maks. mevduat yükü:
13.27%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
135 (72.97%)
Satış işlemleri:
50 (27.03%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
11.31 USD
Ortalama zarar:
-28.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-200.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.28 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.86%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.56 USD
Maksimum:
351.26 USD (42.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.48% (351.26 USD)
Varlığa göre:
28.43% (185.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 185
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.08 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +400.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

“Yukon Gold EA” yalnızca XAUUSD (altın) işlemleri yapar – hassas, istikrarlı ve tamamen otomatik.

Strateji, net giriş ve çıkış sinyallerine sahip test edilmiş kurallar setine dayanır ve katı bir risk yönetimine sahiptir. Amaç, kontrollü risk ile istikrarlı sonuçlar elde etmektir.

Özellikler:

  • ✅ Sadece XAUUSD

  • ✅ %100 otomatik işlem

  • 🚫 Martingale yok

  • 🚫 Grid yok

  • 🔒 Kontrol altında tutulan maksimum drawdown

  • 📊 Uzun vadeli sermaye büyümesi için tasarlandı

Tavsiye:
Düşük spread’li ECN broker kullanılmalı. Minimum bakiye $300 önerilir. Küçük hesaplarla bile kopyalama işlemi yapılabilir.


İnceleme yok
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 12:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yukon Gold EA
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
484
USD
11
90%
185
72%
44%
1.07
0.57
USD
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.