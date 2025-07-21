- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
“Yukon Gold EA” yalnızca XAUUSD (altın) işlemleri yapar – hassas, istikrarlı ve tamamen otomatik.
Strateji, net giriş ve çıkış sinyallerine sahip test edilmiş kurallar setine dayanır ve katı bir risk yönetimine sahiptir. Amaç, kontrollü risk ile istikrarlı sonuçlar elde etmektir.
Özellikler:
-
✅ Sadece XAUUSD
-
✅ %100 otomatik işlem
-
🚫 Martingale yok
-
🚫 Grid yok
-
🔒 Kontrol altında tutulan maksimum drawdown
-
📊 Uzun vadeli sermaye büyümesi için tasarlandı
Tavsiye:
Düşük spread’li ECN broker kullanılmalı. Minimum bakiye $300 önerilir. Küçük hesaplarla bile kopyalama işlemi yapılabilir.
