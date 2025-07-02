SegnaliSezioni
Yuan Tan

Multi currency

Yuan Tan
0 recensioni
Affidabilità
218 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 1 881%
FXTRADING.com-Live
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 630
Profit Trade:
5 866 (67.97%)
Loss Trade:
2 764 (32.03%)
Best Trade:
12 871.61 USD
Worst Trade:
-7 089.00 USD
Profitto lordo:
647 773.27 USD (1 231 782 pips)
Perdita lorda:
-358 909.53 USD (882 420 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 359.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59 763.09 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.98
Long Trade:
4 301 (49.84%)
Short Trade:
4 329 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
33.47 USD
Profitto medio:
110.43 USD
Perdita media:
-129.85 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-7 002.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34 054.94 USD (9)
Crescita mensile:
6.47%
Previsione annuale:
78.56%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.43 USD
Massimale:
48 301.04 USD (23.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.19% (48 301.04 USD)
Per equità:
35.39% (75 221.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1316
NZDCAD 1044
EURUSD 948
AUDNZD 884
XAUUSD 634
GBPUSD 574
EURGBP 297
GBPCHF 287
USDCHF 269
EURSGD 210
AUDUSD 206
USDCAD 203
EURCHF 202
NZDUSD 201
GBPCAD 176
CHFSGD 165
GBPNZD 142
AUDSGD 141
AUDCHF 138
NZDCHF 136
USDJPY 122
USDSGD 110
EURCAD 85
EURJPY 26
EURNZD 25
GBPJPY 21
EURAUD 15
AUDJPY 14
CADJPY 11
WTI 9
GBPAUD 8
CN50 4
NZDJPY 3
CADCHF 2
BRENT 1
US30 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 55K
NZDCAD 38K
EURUSD -7.7K
AUDNZD 23K
XAUUSD 154K
GBPUSD -9.1K
EURGBP 3.1K
GBPCHF 2.7K
USDCHF -4.6K
EURSGD 461
AUDUSD -1.4K
USDCAD 6.4K
EURCHF 3.9K
NZDUSD 5.9K
GBPCAD 2.9K
CHFSGD -5.4K
GBPNZD 529
AUDSGD 450
AUDCHF 514
NZDCHF 210
USDJPY 15K
USDSGD 429
EURCAD 1.4K
EURJPY 409
EURNZD 927
GBPJPY -767
EURAUD -401
AUDJPY 329
CADJPY -228
WTI 2.6K
GBPAUD 295
CN50 456
NZDJPY -14
CADCHF -251
BRENT 0
US30 314
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 44K
NZDCAD 44K
EURUSD 50K
AUDNZD 19K
XAUUSD 134K
GBPUSD 2.1K
EURGBP 13K
GBPCHF -12K
USDCHF 329
EURSGD 7.3K
AUDUSD 1.4K
USDCAD 9.6K
EURCHF 14K
NZDUSD -31K
GBPCAD 36K
CHFSGD -58K
GBPNZD 2.9K
AUDSGD -5.2K
AUDCHF -5.4K
NZDCHF -578
USDJPY 23K
USDSGD -29K
EURCAD 11K
EURJPY 5.9K
EURNZD 918
GBPJPY -87
EURAUD -164
AUDJPY 2.7K
CADJPY -2.3K
WTI 8.8K
GBPAUD 413
CN50 36K
NZDJPY 26
CADCHF -706
BRENT -30
US30 31K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 871.61 USD
Worst Trade: -7 089 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 359.52 USD
Massima perdita consecutiva: -7 002.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 7
TMGM.TradeMax-Live5
0.71 × 170
ICMarketsSC-Live10
1.11 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
1.17 × 128
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live20
1.56 × 619
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 20
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.88 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
4.32 × 189
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
Multi-currency algorithm trading, diversify varieties, diversify risks, small risks, considerable profits.
Non ci sono recensioni
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.02 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multi currency
30USD al mese
1 881%
0
0
USD
236K
USD
218
27%
8 630
67%
100%
1.80
33.47
USD
37%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.