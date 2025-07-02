- Crescita
Trade:
8 630
Profit Trade:
5 866 (67.97%)
Loss Trade:
2 764 (32.03%)
Best Trade:
12 871.61 USD
Worst Trade:
-7 089.00 USD
Profitto lordo:
647 773.27 USD (1 231 782 pips)
Perdita lorda:
-358 909.53 USD (882 420 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 359.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59 763.09 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.98
Long Trade:
4 301 (49.84%)
Short Trade:
4 329 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
33.47 USD
Profitto medio:
110.43 USD
Perdita media:
-129.85 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-7 002.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34 054.94 USD (9)
Crescita mensile:
6.47%
Previsione annuale:
78.56%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.43 USD
Massimale:
48 301.04 USD (23.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.19% (48 301.04 USD)
Per equità:
35.39% (75 221.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1316
|NZDCAD
|1044
|EURUSD
|948
|AUDNZD
|884
|XAUUSD
|634
|GBPUSD
|574
|EURGBP
|297
|GBPCHF
|287
|USDCHF
|269
|EURSGD
|210
|AUDUSD
|206
|USDCAD
|203
|EURCHF
|202
|NZDUSD
|201
|GBPCAD
|176
|CHFSGD
|165
|GBPNZD
|142
|AUDSGD
|141
|AUDCHF
|138
|NZDCHF
|136
|USDJPY
|122
|USDSGD
|110
|EURCAD
|85
|EURJPY
|26
|EURNZD
|25
|GBPJPY
|21
|EURAUD
|15
|AUDJPY
|14
|CADJPY
|11
|WTI
|9
|GBPAUD
|8
|CN50
|4
|NZDJPY
|3
|CADCHF
|2
|BRENT
|1
|US30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|55K
|NZDCAD
|38K
|EURUSD
|-7.7K
|AUDNZD
|23K
|XAUUSD
|154K
|GBPUSD
|-9.1K
|EURGBP
|3.1K
|GBPCHF
|2.7K
|USDCHF
|-4.6K
|EURSGD
|461
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCAD
|6.4K
|EURCHF
|3.9K
|NZDUSD
|5.9K
|GBPCAD
|2.9K
|CHFSGD
|-5.4K
|GBPNZD
|529
|AUDSGD
|450
|AUDCHF
|514
|NZDCHF
|210
|USDJPY
|15K
|USDSGD
|429
|EURCAD
|1.4K
|EURJPY
|409
|EURNZD
|927
|GBPJPY
|-767
|EURAUD
|-401
|AUDJPY
|329
|CADJPY
|-228
|WTI
|2.6K
|GBPAUD
|295
|CN50
|456
|NZDJPY
|-14
|CADCHF
|-251
|BRENT
|0
|US30
|314
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|44K
|NZDCAD
|44K
|EURUSD
|50K
|AUDNZD
|19K
|XAUUSD
|134K
|GBPUSD
|2.1K
|EURGBP
|13K
|GBPCHF
|-12K
|USDCHF
|329
|EURSGD
|7.3K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|9.6K
|EURCHF
|14K
|NZDUSD
|-31K
|GBPCAD
|36K
|CHFSGD
|-58K
|GBPNZD
|2.9K
|AUDSGD
|-5.2K
|AUDCHF
|-5.4K
|NZDCHF
|-578
|USDJPY
|23K
|USDSGD
|-29K
|EURCAD
|11K
|EURJPY
|5.9K
|EURNZD
|918
|GBPJPY
|-87
|EURAUD
|-164
|AUDJPY
|2.7K
|CADJPY
|-2.3K
|WTI
|8.8K
|GBPAUD
|413
|CN50
|36K
|NZDJPY
|26
|CADCHF
|-706
|BRENT
|-30
|US30
|31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +12 871.61 USD
Worst Trade: -7 089 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 359.52 USD
Massima perdita consecutiva: -7 002.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.57 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.71 × 170
|
ICMarketsSC-Live10
|1.11 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.17 × 128
|
Exness-Real17
|1.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live20
|1.56 × 619
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
RoboForex-ECN-2
|2.66 × 96
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
Axi-US02-Live
|3.88 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|4.32 × 189
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|5.33 × 107
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
Multi-currency algorithm trading, diversify varieties, diversify risks, small risks, considerable profits.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 881%
0
0
USD
USD
236K
USD
USD
218
27%
8 630
67%
100%
1.80
33.47
USD
USD
37%
1:300