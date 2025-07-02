SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Multi currency
Yuan Tan

Multi currency

Yuan Tan
0 avis
Fiabilité
218 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 1 881%
FXTRADING.com-Live
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 630
Bénéfice trades:
5 866 (67.97%)
Perte trades:
2 764 (32.03%)
Meilleure transaction:
12 871.61 USD
Pire transaction:
-7 089.00 USD
Bénéfice brut:
647 773.27 USD (1 231 782 pips)
Perte brute:
-358 909.53 USD (882 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (1 359.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59 763.09 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.98
Longs trades:
4 301 (49.84%)
Courts trades:
4 329 (50.16%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
33.47 USD
Bénéfice moyen:
110.43 USD
Perte moyenne:
-129.85 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-7 002.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-34 054.94 USD (9)
Croissance mensuelle:
6.47%
Prévision annuelle:
78.56%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.43 USD
Maximal:
48 301.04 USD (23.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.19% (48 301.04 USD)
Par fonds propres:
35.39% (75 221.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1316
NZDCAD 1044
EURUSD 948
AUDNZD 884
XAUUSD 634
GBPUSD 574
EURGBP 297
GBPCHF 287
USDCHF 269
EURSGD 210
AUDUSD 206
USDCAD 203
EURCHF 202
NZDUSD 201
GBPCAD 176
CHFSGD 165
GBPNZD 142
AUDSGD 141
AUDCHF 138
NZDCHF 136
USDJPY 122
USDSGD 110
EURCAD 85
EURJPY 26
EURNZD 25
GBPJPY 21
EURAUD 15
AUDJPY 14
CADJPY 11
WTI 9
GBPAUD 8
CN50 4
NZDJPY 3
CADCHF 2
BRENT 1
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 55K
NZDCAD 38K
EURUSD -7.7K
AUDNZD 23K
XAUUSD 154K
GBPUSD -9.1K
EURGBP 3.1K
GBPCHF 2.7K
USDCHF -4.6K
EURSGD 461
AUDUSD -1.4K
USDCAD 6.4K
EURCHF 3.9K
NZDUSD 5.9K
GBPCAD 2.9K
CHFSGD -5.4K
GBPNZD 529
AUDSGD 450
AUDCHF 514
NZDCHF 210
USDJPY 15K
USDSGD 429
EURCAD 1.4K
EURJPY 409
EURNZD 927
GBPJPY -767
EURAUD -401
AUDJPY 329
CADJPY -228
WTI 2.6K
GBPAUD 295
CN50 456
NZDJPY -14
CADCHF -251
BRENT 0
US30 314
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 44K
NZDCAD 44K
EURUSD 50K
AUDNZD 19K
XAUUSD 134K
GBPUSD 2.1K
EURGBP 13K
GBPCHF -12K
USDCHF 329
EURSGD 7.3K
AUDUSD 1.4K
USDCAD 9.6K
EURCHF 14K
NZDUSD -31K
GBPCAD 36K
CHFSGD -58K
GBPNZD 2.9K
AUDSGD -5.2K
AUDCHF -5.4K
NZDCHF -578
USDJPY 23K
USDSGD -29K
EURCAD 11K
EURJPY 5.9K
EURNZD 918
GBPJPY -87
EURAUD -164
AUDJPY 2.7K
CADJPY -2.3K
WTI 8.8K
GBPAUD 413
CN50 36K
NZDJPY 26
CADCHF -706
BRENT -30
US30 31K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 871.61 USD
Pire transaction: -7 089 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 359.52 USD
Perte consécutive maximale: -7 002.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 7
TMGM.TradeMax-Live5
0.71 × 170
ICMarketsSC-Live10
1.11 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
1.17 × 128
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live20
1.56 × 619
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 20
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.88 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
4.32 × 189
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
Multi-currency algorithm trading, diversify varieties, diversify risks, small risks, considerable profits.
Aucun avis
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.02 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Multi currency
30 USD par mois
1 881%
0
0
USD
236K
USD
218
27%
8 630
67%
100%
1.80
33.47
USD
37%
1:300
Copier

