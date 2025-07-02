Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Demo 0.00 × 6 Exness-Real3 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live16 0.23 × 65 OrbexGlobal-Live 0.38 × 8 ICMarketsSC-Live23 0.57 × 7 TMGM.TradeMax-Live5 0.71 × 170 ICMarketsSC-Live10 1.11 × 18 ForexTimeFXTM-ECN2 1.17 × 128 Exness-Real17 1.45 × 38 ICMarketsSC-Live20 1.56 × 619 ICMarketsSC-Live08 2.00 × 11 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 20 ICMarketsSC-Live24 2.17 × 6 FXTRADING.com-Live 2.24 × 462 RoboForex-ECN-2 2.66 × 96 ICMarketsSC-Live25 3.81 × 84 Axi-US02-Live 3.88 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 4.32 × 189 RoboForex-ProCent-7 4.58 × 43 XMTrading-Real 34 5.25 × 20 AdmiralMarkets-Live 5.33 × 107 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 6.20 × 25 11 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya