Yuan Tan

Multi currency

Yuan Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
218 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 1 881%
FXTRADING.com-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 630
Kârla kapanan işlemler:
5 866 (67.97%)
Zararla kapanan işlemler:
2 764 (32.03%)
En iyi işlem:
12 871.61 USD
En kötü işlem:
-7 089.00 USD
Brüt kâr:
647 773.27 USD (1 231 782 pips)
Brüt zarar:
-358 909.53 USD (882 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (1 359.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59 763.09 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.98
Alış işlemleri:
4 301 (49.84%)
Satış işlemleri:
4 329 (50.16%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
33.47 USD
Ortalama kâr:
110.43 USD
Ortalama zarar:
-129.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-7 002.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34 054.94 USD (9)
Aylık büyüme:
6.47%
Yıllık tahmin:
78.56%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.43 USD
Maksimum:
48 301.04 USD (23.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.19% (48 301.04 USD)
Varlığa göre:
35.39% (75 221.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1316
NZDCAD 1044
EURUSD 948
AUDNZD 884
XAUUSD 634
GBPUSD 574
EURGBP 297
GBPCHF 287
USDCHF 269
EURSGD 210
AUDUSD 206
USDCAD 203
EURCHF 202
NZDUSD 201
GBPCAD 176
CHFSGD 165
GBPNZD 142
AUDSGD 141
AUDCHF 138
NZDCHF 136
USDJPY 122
USDSGD 110
EURCAD 85
EURJPY 26
EURNZD 25
GBPJPY 21
EURAUD 15
AUDJPY 14
CADJPY 11
WTI 9
GBPAUD 8
CN50 4
NZDJPY 3
CADCHF 2
BRENT 1
US30 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 55K
NZDCAD 38K
EURUSD -7.7K
AUDNZD 23K
XAUUSD 154K
GBPUSD -9.1K
EURGBP 3.1K
GBPCHF 2.7K
USDCHF -4.6K
EURSGD 461
AUDUSD -1.4K
USDCAD 6.4K
EURCHF 3.9K
NZDUSD 5.9K
GBPCAD 2.9K
CHFSGD -5.4K
GBPNZD 529
AUDSGD 450
AUDCHF 514
NZDCHF 210
USDJPY 15K
USDSGD 429
EURCAD 1.4K
EURJPY 409
EURNZD 927
GBPJPY -767
EURAUD -401
AUDJPY 329
CADJPY -228
WTI 2.6K
GBPAUD 295
CN50 456
NZDJPY -14
CADCHF -251
BRENT 0
US30 314
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 44K
NZDCAD 44K
EURUSD 50K
AUDNZD 19K
XAUUSD 134K
GBPUSD 2.1K
EURGBP 13K
GBPCHF -12K
USDCHF 329
EURSGD 7.3K
AUDUSD 1.4K
USDCAD 9.6K
EURCHF 14K
NZDUSD -31K
GBPCAD 36K
CHFSGD -58K
GBPNZD 2.9K
AUDSGD -5.2K
AUDCHF -5.4K
NZDCHF -578
USDJPY 23K
USDSGD -29K
EURCAD 11K
EURJPY 5.9K
EURNZD 918
GBPJPY -87
EURAUD -164
AUDJPY 2.7K
CADJPY -2.3K
WTI 8.8K
GBPAUD 413
CN50 36K
NZDJPY 26
CADCHF -706
BRENT -30
US30 31K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 871.61 USD
En kötü işlem: -7 089 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 359.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 002.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 7
TMGM.TradeMax-Live5
0.71 × 170
ICMarketsSC-Live10
1.11 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
1.17 × 128
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live20
1.56 × 619
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 20
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.88 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
4.32 × 189
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 daha fazla...
Multi-currency algorithm trading, diversify varieties, diversify risks, small risks, considerable profits.
İnceleme yok
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 03:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.02 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Multi currency
Ayda 30 USD
1 881%
0
0
USD
236K
USD
218
27%
8 630
67%
100%
1.80
33.47
USD
37%
1:300
