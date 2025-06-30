SegnaliSezioni
Md Hasanuzzaman Khan

Pro Mentor Copy Trading

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
117 (70.05%)
Loss Trade:
50 (29.94%)
Best Trade:
13.65 USD
Worst Trade:
-13.46 USD
Profitto lordo:
155.80 USD (341 222 pips)
Perdita lorda:
-143.69 USD (166 208 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (30.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.98 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
15.94%
Massimo carico di deposito:
6.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
79 (47.31%)
Short Trade:
88 (52.69%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
1.33 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-32.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.65 USD (5)
Crescita mensile:
5.27%
Previsione annuale:
63.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.20 USD
Massimale:
42.92 USD (40.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.95% (43.07 USD)
Per equità:
8.11% (16.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 28
USDJPY 17
GBPUSD 17
EURAUD 13
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8
BTCUSD 17
USDJPY -8
GBPUSD 5
EURAUD -1
EURUSD 7
GBPJPY -2
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 1
NZDUSD -3
NZDJPY -1
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 0
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 631
BTCUSD 174K
USDJPY -1K
GBPUSD 585
EURAUD -25
EURUSD 829
GBPJPY -123
GBPAUD -257
USDCHF 479
EURJPY 246
NZDUSD -329
NZDJPY -149
AUDUSD 165
XAGUSD 264
CHFJPY 2
EURNZD -473
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.65 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +30.98 USD
Massima perdita consecutiva: -32.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.22 × 18
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 14297
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 371
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.03 × 611
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 06:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.09 18:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 12:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 11:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 02:48
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.11% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 00:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 00:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pro Mentor Copy Trading
80USD al mese
7%
0
0
USD
214
USD
17
0%
167
70%
16%
1.08
0.07
USD
21%
1:500
Copia

