Md Hasanuzzaman Khan

Pro Mentor Copy Trading

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
117 (70.05%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (29.94%)
En iyi işlem:
13.65 USD
En kötü işlem:
-13.46 USD
Brüt kâr:
155.80 USD (341 222 pips)
Brüt zarar:
-143.69 USD (166 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (30.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.98 USD (17)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
15.94%
Maks. mevduat yükü:
6.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
79 (47.31%)
Satış işlemleri:
88 (52.69%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
1.33 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.65 USD (5)
Aylık büyüme:
5.27%
Yıllık tahmin:
63.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.20 USD
Maksimum:
42.92 USD (40.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.95% (43.07 USD)
Varlığa göre:
8.11% (16.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 28
USDJPY 17
GBPUSD 17
EURAUD 13
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -8
BTCUSD 17
USDJPY -8
GBPUSD 5
EURAUD -1
EURUSD 7
GBPJPY -2
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 1
NZDUSD -3
NZDJPY -1
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 0
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 631
BTCUSD 174K
USDJPY -1K
GBPUSD 585
EURAUD -25
EURUSD 829
GBPJPY -123
GBPAUD -257
USDCHF 479
EURJPY 246
NZDUSD -329
NZDJPY -149
AUDUSD 165
XAGUSD 264
CHFJPY 2
EURNZD -473
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.65 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.22 × 18
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 14297
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 371
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.03 × 611
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 06:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.09 18:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 12:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 11:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 02:48
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.11% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 00:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 00:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pro Mentor Copy Trading
Ayda 80 USD
7%
0
0
USD
214
USD
17
0%
167
70%
16%
1.08
0.07
USD
21%
1:500
Kopyala

