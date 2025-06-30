- Büyüme
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
117 (70.05%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (29.94%)
En iyi işlem:
13.65 USD
En kötü işlem:
-13.46 USD
Brüt kâr:
155.80 USD (341 222 pips)
Brüt zarar:
-143.69 USD (166 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (30.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.98 USD (17)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
15.94%
Maks. mevduat yükü:
6.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
79 (47.31%)
Satış işlemleri:
88 (52.69%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
1.33 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.65 USD (5)
Aylık büyüme:
5.27%
Yıllık tahmin:
63.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.20 USD
Maksimum:
42.92 USD (40.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.95% (43.07 USD)
Varlığa göre:
8.11% (16.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|17
|EURAUD
|13
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|17
|USDJPY
|-8
|GBPUSD
|5
|EURAUD
|-1
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|-2
|GBPAUD
|-2
|USDCHF
|6
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|-3
|NZDJPY
|-1
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|631
|BTCUSD
|174K
|USDJPY
|-1K
|GBPUSD
|585
|EURAUD
|-25
|EURUSD
|829
|GBPJPY
|-123
|GBPAUD
|-257
|USDCHF
|479
|EURJPY
|246
|NZDUSD
|-329
|NZDJPY
|-149
|AUDUSD
|165
|XAGUSD
|264
|CHFJPY
|2
|EURNZD
|-473
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.65 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.22 × 18
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 14297
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 371
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.03 × 611
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
