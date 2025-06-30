SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pro Mentor Copy Trading
Md Hasanuzzaman Khan

Pro Mentor Copy Trading

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 80 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
117 (70.05%)
Perte trades:
50 (29.94%)
Meilleure transaction:
13.65 USD
Pire transaction:
-13.46 USD
Bénéfice brut:
155.80 USD (341 222 pips)
Perte brute:
-143.69 USD (166 208 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (30.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.98 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
15.94%
Charge de dépôt maximale:
6.82%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
79 (47.31%)
Courts trades:
88 (52.69%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
1.33 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-32.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.27%
Prévision annuelle:
63.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.20 USD
Maximal:
42.92 USD (40.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.95% (43.07 USD)
Par fonds propres:
8.11% (16.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 28
USDJPY 17
GBPUSD 17
EURAUD 13
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -8
BTCUSD 17
USDJPY -8
GBPUSD 5
EURAUD -1
EURUSD 7
GBPJPY -2
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 1
NZDUSD -3
NZDJPY -1
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 0
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 631
BTCUSD 174K
USDJPY -1K
GBPUSD 585
EURAUD -25
EURUSD 829
GBPJPY -123
GBPAUD -257
USDCHF 479
EURJPY 246
NZDUSD -329
NZDJPY -149
AUDUSD 165
XAGUSD 264
CHFJPY 2
EURNZD -473
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.65 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +30.98 USD
Perte consécutive maximale: -32.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.22 × 18
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 14286
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 371
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.03 × 611
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use 
💹+10 Years of Experience

Telegram
Admin & Owner:
@Profxanalysis1

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
Aucun avis
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 06:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.09 18:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 12:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 11:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 02:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 02:48
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.11% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 00:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 00:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pro Mentor Copy Trading
80 USD par mois
7%
0
0
USD
214
USD
17
0%
167
70%
16%
1.08
0.07
USD
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.