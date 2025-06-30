Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 Exness-MT5Real10 0.22 × 18 OctaFX-Real2 0.25 × 4 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-5 0.55 × 33 OxSecurities-Live 0.60 × 5 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 itexsys-Platform 1.00 × 13 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 ICMarketsSC-MT5-2 1.24 × 14286 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 GOMarketsIntl-Live 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 1.88 × 371 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2.03 × 611 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 84 plus...