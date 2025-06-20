SegnaliSezioni
Arief Prasetyo Sindutomo

Orbi Trade Professional

Arief Prasetyo Sindutomo
0 recensioni
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
101 (42.61%)
Loss Trade:
136 (57.38%)
Best Trade:
260.75 USD
Worst Trade:
-213.24 USD
Profitto lordo:
2 993.13 USD (535 605 pips)
Perdita lorda:
-3 146.10 USD (473 200 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (179.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
260.75 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
48.18%
Massimo carico di deposito:
99.66%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
160 (67.51%)
Short Trade:
77 (32.49%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
29.63 USD
Perdita media:
-23.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-100.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-299.34 USD (3)
Crescita mensile:
-13.21%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
214.12 USD
Massimale:
558.31 USD (41.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.61% (556.81 USD)
Per equità:
14.18% (149.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ORB 75
USDJPY_ORB 21
US100 17
CLU 14
GBPUSD_ORB 13
EURJPY_ORB 13
EURUSD_ORB 12
NZDUSD_ORB 9
GBPAUD_ORB 8
BTCUSD.ORB 8
GBPJPY_ORB 8
USDCHF_ORB 7
AUDJPY_ORB 7
NZDJPY_ORB 7
CADJPY_ORB 5
AUDUSD_ORB 4
USDCAD_ORB 3
EURGBP_ORB 2
AUDCHF_ORB 2
DOGUSD 1
GBPNZD_ORB 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ORB -137
USDJPY_ORB -53
US100 307
CLU -178
GBPUSD_ORB 218
EURJPY_ORB -98
EURUSD_ORB -2
NZDUSD_ORB -35
GBPAUD_ORB -167
BTCUSD.ORB 11
GBPJPY_ORB -73
USDCHF_ORB 167
AUDJPY_ORB 53
NZDJPY_ORB -21
CADJPY_ORB -10
AUDUSD_ORB -14
USDCAD_ORB -29
EURGBP_ORB -35
AUDCHF_ORB -23
DOGUSD -17
GBPNZD_ORB -17
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ORB -5.8K
USDJPY_ORB -361
US100 56K
CLU -721
GBPUSD_ORB 4.1K
EURJPY_ORB 82
EURUSD_ORB 252
NZDUSD_ORB -452
GBPAUD_ORB -4.6K
BTCUSD.ORB 15K
GBPJPY_ORB -2.2K
USDCHF_ORB 1.2K
AUDJPY_ORB 1.5K
NZDJPY_ORB 36
CADJPY_ORB -324
AUDUSD_ORB -137
USDCAD_ORB -440
EURGBP_ORB -339
AUDCHF_ORB -283
DOGUSD -158
GBPNZD_ORB -503
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +260.75 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +179.39 USD
Massima perdita consecutiva: -100.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Orbi Trade Professional Account
Non ci sono recensioni
2025.09.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Orbi Trade Professional
50USD al mese
-25%
0
0
USD
270
USD
37
0%
237
42%
48%
0.95
-0.65
USD
57%
1:200
