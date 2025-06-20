SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Orbi Trade Professional
Arief Prasetyo Sindutomo

Orbi Trade Professional

Arief Prasetyo Sindutomo
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -25%
OrbiTradeSC-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
101 (42.61%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (57.38%)
En iyi işlem:
260.75 USD
En kötü işlem:
-213.24 USD
Brüt kâr:
2 993.13 USD (535 605 pips)
Brüt zarar:
-3 146.10 USD (473 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (179.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.75 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
48.18%
Maks. mevduat yükü:
99.66%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
160 (67.51%)
Satış işlemleri:
77 (32.49%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.65 USD
Ortalama kâr:
29.63 USD
Ortalama zarar:
-23.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-100.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-299.34 USD (3)
Aylık büyüme:
-13.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
214.12 USD
Maksimum:
558.31 USD (41.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.61% (556.81 USD)
Varlığa göre:
14.18% (149.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_ORB 75
USDJPY_ORB 21
US100 17
CLU 14
GBPUSD_ORB 13
EURJPY_ORB 13
EURUSD_ORB 12
NZDUSD_ORB 9
GBPAUD_ORB 8
BTCUSD.ORB 8
GBPJPY_ORB 8
USDCHF_ORB 7
AUDJPY_ORB 7
NZDJPY_ORB 7
CADJPY_ORB 5
AUDUSD_ORB 4
USDCAD_ORB 3
EURGBP_ORB 2
AUDCHF_ORB 2
DOGUSD 1
GBPNZD_ORB 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_ORB -137
USDJPY_ORB -53
US100 307
CLU -178
GBPUSD_ORB 218
EURJPY_ORB -98
EURUSD_ORB -2
NZDUSD_ORB -35
GBPAUD_ORB -167
BTCUSD.ORB 11
GBPJPY_ORB -73
USDCHF_ORB 167
AUDJPY_ORB 53
NZDJPY_ORB -21
CADJPY_ORB -10
AUDUSD_ORB -14
USDCAD_ORB -29
EURGBP_ORB -35
AUDCHF_ORB -23
DOGUSD -17
GBPNZD_ORB -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_ORB -5.8K
USDJPY_ORB -361
US100 56K
CLU -721
GBPUSD_ORB 4.1K
EURJPY_ORB 82
EURUSD_ORB 252
NZDUSD_ORB -452
GBPAUD_ORB -4.6K
BTCUSD.ORB 15K
GBPJPY_ORB -2.2K
USDCHF_ORB 1.2K
AUDJPY_ORB 1.5K
NZDJPY_ORB 36
CADJPY_ORB -324
AUDUSD_ORB -137
USDCAD_ORB -440
EURGBP_ORB -339
AUDCHF_ORB -283
DOGUSD -158
GBPNZD_ORB -503
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +260.75 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +179.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Orbi Trade Professional Account
İnceleme yok
2025.09.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Orbi Trade Professional
Ayda 50 USD
-25%
0
0
USD
270
USD
37
0%
237
42%
48%
0.95
-0.65
USD
57%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.