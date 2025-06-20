SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Orbi Trade Professional
Arief Prasetyo Sindutomo

Orbi Trade Professional

Arief Prasetyo Sindutomo
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
OrbiTradeSC-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
101 (42.61%)
Perte trades:
136 (57.38%)
Meilleure transaction:
260.75 USD
Pire transaction:
-213.24 USD
Bénéfice brut:
2 993.13 USD (535 605 pips)
Perte brute:
-3 146.10 USD (473 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (179.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
260.75 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
48.18%
Charge de dépôt maximale:
99.66%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
160 (67.51%)
Courts trades:
77 (32.49%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.65 USD
Bénéfice moyen:
29.63 USD
Perte moyenne:
-23.13 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-100.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-299.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
-13.21%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
214.12 USD
Maximal:
558.31 USD (41.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.61% (556.81 USD)
Par fonds propres:
14.18% (149.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_ORB 75
USDJPY_ORB 21
US100 17
CLU 14
GBPUSD_ORB 13
EURJPY_ORB 13
EURUSD_ORB 12
NZDUSD_ORB 9
GBPAUD_ORB 8
BTCUSD.ORB 8
GBPJPY_ORB 8
USDCHF_ORB 7
AUDJPY_ORB 7
NZDJPY_ORB 7
CADJPY_ORB 5
AUDUSD_ORB 4
USDCAD_ORB 3
EURGBP_ORB 2
AUDCHF_ORB 2
DOGUSD 1
GBPNZD_ORB 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_ORB -137
USDJPY_ORB -53
US100 307
CLU -178
GBPUSD_ORB 218
EURJPY_ORB -98
EURUSD_ORB -2
NZDUSD_ORB -35
GBPAUD_ORB -167
BTCUSD.ORB 11
GBPJPY_ORB -73
USDCHF_ORB 167
AUDJPY_ORB 53
NZDJPY_ORB -21
CADJPY_ORB -10
AUDUSD_ORB -14
USDCAD_ORB -29
EURGBP_ORB -35
AUDCHF_ORB -23
DOGUSD -17
GBPNZD_ORB -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_ORB -5.8K
USDJPY_ORB -361
US100 56K
CLU -721
GBPUSD_ORB 4.1K
EURJPY_ORB 82
EURUSD_ORB 252
NZDUSD_ORB -452
GBPAUD_ORB -4.6K
BTCUSD.ORB 15K
GBPJPY_ORB -2.2K
USDCHF_ORB 1.2K
AUDJPY_ORB 1.5K
NZDJPY_ORB 36
CADJPY_ORB -324
AUDUSD_ORB -137
USDCAD_ORB -440
EURGBP_ORB -339
AUDCHF_ORB -283
DOGUSD -158
GBPNZD_ORB -503
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +260.75 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +179.39 USD
Perte consécutive maximale: -100.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrbiTradeSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Orbi Trade Professional Account
Aucun avis
2025.09.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Orbi Trade Professional
50 USD par mois
-25%
0
0
USD
270
USD
37
0%
237
42%
48%
0.95
-0.65
USD
57%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.