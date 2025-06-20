- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 053
Profit Trade:
746 (70.84%)
Loss Trade:
307 (29.15%)
Best Trade:
83.23 USD
Worst Trade:
-104.93 USD
Profitto lordo:
2 607.47 USD (154 408 pips)
Perdita lorda:
-1 648.70 USD (101 025 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (85.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
96.18%
Massimo carico di deposito:
59.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
461 (43.78%)
Short Trade:
592 (56.22%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-5.37 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-54.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.34 USD (4)
Crescita mensile:
11.38%
Previsione annuale:
141.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.42 USD
Massimale:
260.44 USD (19.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.51% (109.56 USD)
Per equità:
61.31% (298.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|156
|USDJPY
|144
|GBPUSD
|140
|USDCAD
|107
|EURUSD
|93
|AUDUSD
|81
|EURCHF
|54
|NZDUSD
|50
|EURJPY
|44
|GBPCHF
|36
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|25
|EURGBP
|19
|XAUUSD
|12
|EURAUD
|11
|CADJPY
|8
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|7
|CADCHF
|7
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCHF
|3
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|119
|USDJPY
|599
|GBPUSD
|-44
|USDCAD
|96
|EURUSD
|96
|AUDUSD
|90
|EURCHF
|59
|NZDUSD
|59
|EURJPY
|47
|GBPCHF
|-27
|AUDCAD
|19
|EURCAD
|-231
|EURGBP
|37
|XAUUSD
|-51
|EURAUD
|-3
|CADJPY
|16
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|19
|CADCHF
|24
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|10
|GBPJPY
|-2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|3.9K
|USDJPY
|19K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|7.1K
|AUDUSD
|7.9K
|EURCHF
|5.6K
|NZDUSD
|675
|EURJPY
|4.9K
|GBPCHF
|-755
|AUDCAD
|1.6K
|EURCAD
|-16K
|EURGBP
|2.3K
|XAUUSD
|-798
|EURAUD
|-1.6K
|CADJPY
|2.4K
|AUDNZD
|1.2K
|CHFJPY
|1K
|CADCHF
|65
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|AUDCHF
|903
|GBPJPY
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +83.23 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +85.59 USD
Massima perdita consecutiva: -54.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 19
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.05 × 85
|
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.19 × 170
|
ICMarketsSC-Live32
|0.40 × 133
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ATCBrokers-Live 1
|0.61 × 251
|
ICMarketsSC-Live07
|0.64 × 886
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 240
|
ICMarketsSC-Live09
|0.78 × 9
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
Pepperstone-Edge12
|1.82 × 11864
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live20
|2.03 × 38
|
ICMarketsSC-Live23
|2.09 × 11
|
VantageInternational-Live 10
|2.50 × 2
34 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🔹 Steady growth with strong money management
🔹 Focus on major & cross pairs with H1 strategy
🔹 Withdrawals already made over $1,100 — this is real profit, not just paper gain!
✅ Suitable for those who prefer low drawdown and consistent performance
📈 Subscribe now and copy every trade automatically.
Let your money grow with confidence.
⏳ The earlier you subscribe, the better the value.
Results speak for themselves — don’t wait until the price goes up.
Forex Pair : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, EURJPY
Time Frame : H1
Minimum Deposit : 1,000 usd
Leverage : 1:500
Best brokers to use:
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
410%
0
0
USD
USD
772
USD
USD
34
100%
1 053
70%
96%
1.58
0.91
USD
USD
61%
1:500