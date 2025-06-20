SegnaliSezioni
Julapong Techapakornrat

Juno FX MT4

Julapong Techapakornrat
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 410%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 053
Profit Trade:
746 (70.84%)
Loss Trade:
307 (29.15%)
Best Trade:
83.23 USD
Worst Trade:
-104.93 USD
Profitto lordo:
2 607.47 USD (154 408 pips)
Perdita lorda:
-1 648.70 USD (101 025 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (85.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
96.18%
Massimo carico di deposito:
59.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
461 (43.78%)
Short Trade:
592 (56.22%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-5.37 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-54.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.34 USD (4)
Crescita mensile:
11.38%
Previsione annuale:
141.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.42 USD
Massimale:
260.44 USD (19.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.51% (109.56 USD)
Per equità:
61.31% (298.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 156
USDJPY 144
GBPUSD 140
USDCAD 107
EURUSD 93
AUDUSD 81
EURCHF 54
NZDUSD 50
EURJPY 44
GBPCHF 36
AUDCAD 34
EURCAD 25
EURGBP 19
XAUUSD 12
EURAUD 11
CADJPY 8
AUDNZD 8
CHFJPY 7
CADCHF 7
NZDJPY 6
AUDJPY 5
AUDCHF 3
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 119
USDJPY 599
GBPUSD -44
USDCAD 96
EURUSD 96
AUDUSD 90
EURCHF 59
NZDUSD 59
EURJPY 47
GBPCHF -27
AUDCAD 19
EURCAD -231
EURGBP 37
XAUUSD -51
EURAUD -3
CADJPY 16
AUDNZD 8
CHFJPY 19
CADCHF 24
NZDJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 10
GBPJPY -2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 3.9K
USDJPY 19K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 10K
EURUSD 7.1K
AUDUSD 7.9K
EURCHF 5.6K
NZDUSD 675
EURJPY 4.9K
GBPCHF -755
AUDCAD 1.6K
EURCAD -16K
EURGBP 2.3K
XAUUSD -798
EURAUD -1.6K
CADJPY 2.4K
AUDNZD 1.2K
CHFJPY 1K
CADCHF 65
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 1.1K
AUDCHF 903
GBPJPY 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.23 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +85.59 USD
Massima perdita consecutiva: -54.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 19
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.05 × 85
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.19 × 170
ICMarketsSC-Live32
0.40 × 133
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ATCBrokers-Live 1
0.61 × 251
ICMarketsSC-Live07
0.64 × 886
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 240
ICMarketsSC-Live09
0.78 × 9
Coinexx-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
1.82 × 11864
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 21
ICMarketsSC-Live20
2.03 × 38
ICMarketsSC-Live23
2.09 × 11
VantageInternational-Live 10
2.50 × 2
34 più
🔹 Steady growth with strong money management
🔹 Focus on major & cross pairs with H1 strategy
🔹 Withdrawals already made over $1,100 — this is real profit, not just paper gain!

✅ Suitable for those who prefer low drawdown and consistent performance

📈 Subscribe now and copy every trade automatically.
Let your money grow with confidence.

⏳ The earlier you subscribe, the better the value.
Results speak for themselves — don’t wait until the price goes up.


Forex Pair : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, EURJPY
Time Frame : H1
Minimum Deposit : 1,000 usd
Leverage : 1:500

Best brokers to use:

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 09:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 07:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
