İşlemler:
1 053
Kârla kapanan işlemler:
746 (70.84%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (29.15%)
En iyi işlem:
83.23 USD
En kötü işlem:
-104.93 USD
Brüt kâr:
2 607.47 USD (154 408 pips)
Brüt zarar:
-1 648.70 USD (101 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (85.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
239.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
96.18%
Maks. mevduat yükü:
59.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.68
Alış işlemleri:
461 (43.78%)
Satış işlemleri:
592 (56.22%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-5.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-54.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.34 USD (4)
Aylık büyüme:
11.38%
Yıllık tahmin:
141.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
260.44 USD (19.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.51% (109.56 USD)
Varlığa göre:
61.31% (298.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|156
|USDJPY
|144
|GBPUSD
|140
|USDCAD
|107
|EURUSD
|93
|AUDUSD
|81
|EURCHF
|54
|NZDUSD
|50
|EURJPY
|44
|GBPCHF
|36
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|25
|EURGBP
|19
|XAUUSD
|12
|EURAUD
|11
|CADJPY
|8
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|7
|CADCHF
|7
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCHF
|3
|GBPJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|119
|USDJPY
|599
|GBPUSD
|-44
|USDCAD
|96
|EURUSD
|96
|AUDUSD
|90
|EURCHF
|59
|NZDUSD
|59
|EURJPY
|47
|GBPCHF
|-27
|AUDCAD
|19
|EURCAD
|-231
|EURGBP
|37
|XAUUSD
|-51
|EURAUD
|-3
|CADJPY
|16
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|19
|CADCHF
|24
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|10
|GBPJPY
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|3.9K
|USDJPY
|19K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|7.1K
|AUDUSD
|7.9K
|EURCHF
|5.6K
|NZDUSD
|675
|EURJPY
|4.9K
|GBPCHF
|-755
|AUDCAD
|1.6K
|EURCAD
|-16K
|EURGBP
|2.3K
|XAUUSD
|-798
|EURAUD
|-1.6K
|CADJPY
|2.4K
|AUDNZD
|1.2K
|CHFJPY
|1K
|CADCHF
|65
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|AUDCHF
|903
|GBPJPY
|53
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +83.23 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +85.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 1
Osprey-Live
|0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Fyntura-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 19
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
|0.05 × 85
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
|0.19 × 170
ICMarketsSC-Live32
|0.40 × 133
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
ATCBrokers-Live 1
|0.61 × 251
ICMarketsSC-Live07
|0.64 × 886
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 240
ICMarketsSC-Live09
|0.78 × 9
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
|1.82 × 11864
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 21
ICMarketsSC-Live20
|2.03 × 38
ICMarketsSC-Live23
|2.09 × 11
VantageInternational-Live 10
|2.50 × 2
🔹 Steady growth with strong money management
🔹 Focus on major & cross pairs with H1 strategy
🔹 Withdrawals already made over $1,100 — this is real profit, not just paper gain!
✅ Suitable for those who prefer low drawdown and consistent performance
📈 Subscribe now and copy every trade automatically.
Let your money grow with confidence.
⏳ The earlier you subscribe, the better the value.
Results speak for themselves — don’t wait until the price goes up.
Forex Pair : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, EURJPY
Time Frame : H1
Minimum Deposit : 1,000 usd
Leverage : 1:500
Best brokers to use:
