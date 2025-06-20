SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Juno FX MT4
Julapong Techapakornrat

Juno FX MT4

Julapong Techapakornrat
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 410%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 053
Kârla kapanan işlemler:
746 (70.84%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (29.15%)
En iyi işlem:
83.23 USD
En kötü işlem:
-104.93 USD
Brüt kâr:
2 607.47 USD (154 408 pips)
Brüt zarar:
-1 648.70 USD (101 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (85.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
239.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
96.18%
Maks. mevduat yükü:
59.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.68
Alış işlemleri:
461 (43.78%)
Satış işlemleri:
592 (56.22%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-5.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-54.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.34 USD (4)
Aylık büyüme:
11.38%
Yıllık tahmin:
141.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
260.44 USD (19.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.51% (109.56 USD)
Varlığa göre:
61.31% (298.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 156
USDJPY 144
GBPUSD 140
USDCAD 107
EURUSD 93
AUDUSD 81
EURCHF 54
NZDUSD 50
EURJPY 44
GBPCHF 36
AUDCAD 34
EURCAD 25
EURGBP 19
XAUUSD 12
EURAUD 11
CADJPY 8
AUDNZD 8
CHFJPY 7
CADCHF 7
NZDJPY 6
AUDJPY 5
AUDCHF 3
GBPJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 119
USDJPY 599
GBPUSD -44
USDCAD 96
EURUSD 96
AUDUSD 90
EURCHF 59
NZDUSD 59
EURJPY 47
GBPCHF -27
AUDCAD 19
EURCAD -231
EURGBP 37
XAUUSD -51
EURAUD -3
CADJPY 16
AUDNZD 8
CHFJPY 19
CADCHF 24
NZDJPY 9
AUDJPY 9
AUDCHF 10
GBPJPY -2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 3.9K
USDJPY 19K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 10K
EURUSD 7.1K
AUDUSD 7.9K
EURCHF 5.6K
NZDUSD 675
EURJPY 4.9K
GBPCHF -755
AUDCAD 1.6K
EURCAD -16K
EURGBP 2.3K
XAUUSD -798
EURAUD -1.6K
CADJPY 2.4K
AUDNZD 1.2K
CHFJPY 1K
CADCHF 65
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 1.1K
AUDCHF 903
GBPJPY 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.23 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +85.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 19
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.05 × 85
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.19 × 170
ICMarketsSC-Live32
0.40 × 133
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ATCBrokers-Live 1
0.61 × 251
ICMarketsSC-Live07
0.64 × 886
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 240
ICMarketsSC-Live09
0.78 × 9
Coinexx-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
1.82 × 11864
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 21
ICMarketsSC-Live20
2.03 × 38
ICMarketsSC-Live23
2.09 × 11
VantageInternational-Live 10
2.50 × 2
34 daha fazla...
🔹 Steady growth with strong money management
🔹 Focus on major & cross pairs with H1 strategy
🔹 Withdrawals already made over $1,100 — this is real profit, not just paper gain!

✅ Suitable for those who prefer low drawdown and consistent performance

📈 Subscribe now and copy every trade automatically.
Let your money grow with confidence.

⏳ The earlier you subscribe, the better the value.
Results speak for themselves — don’t wait until the price goes up.


Forex Pair : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, EURJPY
Time Frame : H1
Minimum Deposit : 1,000 usd
Leverage : 1:500

Best brokers to use:

İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 09:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 09:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 07:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
