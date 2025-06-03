SegnaliSezioni
Alexandre Paula Santos

EBC7974

Alexandre Paula Santos
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
145 (85.29%)
Loss Trade:
25 (14.71%)
Best Trade:
5.61 USD
Worst Trade:
-5.54 USD
Profitto lordo:
139.16 USD (19 980 pips)
Perdita lorda:
-48.45 USD (6 735 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (21.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.95 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
89.48%
Massimo carico di deposito:
1.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.90
Long Trade:
80 (47.06%)
Short Trade:
90 (52.94%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.06 USD (2)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
7.24%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.48 USD (5.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.53% (6.34 USD)
Per equità:
22.43% (198.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.s 75
NZDCAD.s 68
AUDNZD.s 27
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.s 44
NZDCAD.s 36
AUDNZD.s 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.s 6.1K
NZDCAD.s 5.1K
AUDNZD.s 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.61 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EBC7974
Non ci sono recensioni
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 00:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
