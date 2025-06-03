SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EBC7974
Alexandre Paula Santos

EBC7974

Alexandre Paula Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
145 (85.29%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (14.71%)
En iyi işlem:
5.61 USD
En kötü işlem:
-5.54 USD
Brüt kâr:
139.16 USD (19 980 pips)
Brüt zarar:
-48.45 USD (6 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (21.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.95 USD (29)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
89.48%
Maks. mevduat yükü:
1.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.90
Alış işlemleri:
80 (47.06%)
Satış işlemleri:
90 (52.94%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.06 USD (2)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
7.24%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.48 USD (5.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (6.34 USD)
Varlığa göre:
22.43% (198.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.s 75
NZDCAD.s 68
AUDNZD.s 27
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.s 44
NZDCAD.s 36
AUDNZD.s 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.s 6.1K
NZDCAD.s 5.1K
AUDNZD.s 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.61 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EBC7974
İnceleme yok
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 00:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EBC7974
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
887
USD
22
98%
170
85%
89%
2.87
0.53
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.