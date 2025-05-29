- Crescita
Trade:
105
Profit Trade:
56 (53.33%)
Loss Trade:
49 (46.67%)
Best Trade:
26.03 USD
Worst Trade:
-21.23 USD
Profitto lordo:
306.40 USD (22 518 pips)
Perdita lorda:
-140.46 USD (14 871 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.76 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
61.13%
Massimo carico di deposito:
100.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
74 (70.48%)
Short Trade:
31 (29.52%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-36.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.47 USD (9)
Crescita mensile:
4.11%
Previsione annuale:
49.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.50 USD (14.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.48% (42.54 USD)
Per equità:
34.94% (22.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|14
|USDCHF
|13
|EURGBP
|10
|USDCAD
|8
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|3
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|108
|GBPUSD
|29
|USDJPY
|-1
|USDCHF
|7
|EURGBP
|-17
|USDCAD
|11
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|-1
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|30
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|0
|EURCHF
|-3
|NZDUSD
|-4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.3K
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|91
|USDCHF
|673
|EURGBP
|-1.1K
|USDCAD
|909
|EURJPY
|60
|AUDUSD
|-129
|GBPAUD
|-350
|AUDJPY
|1.3K
|CHFJPY
|719
|CADJPY
|42
|EURCHF
|-256
|NZDUSD
|-2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.03 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +78.76 USD
Massima perdita consecutiva: -36.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.69 × 13
Non ci sono recensioni
