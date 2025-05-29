SegnaliSezioni
Randy Spann

RANDYSTRACKER

Randy Spann
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
2 / 2.6K USD
crescita dal 2024 236%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
56 (53.33%)
Loss Trade:
49 (46.67%)
Best Trade:
26.03 USD
Worst Trade:
-21.23 USD
Profitto lordo:
306.40 USD (22 518 pips)
Perdita lorda:
-140.46 USD (14 871 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.76 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
61.13%
Massimo carico di deposito:
100.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
74 (70.48%)
Short Trade:
31 (29.52%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-36.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.47 USD (9)
Crescita mensile:
4.11%
Previsione annuale:
49.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.50 USD (14.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.48% (42.54 USD)
Per equità:
34.94% (22.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 23
GBPUSD 16
USDJPY 14
USDCHF 13
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 6
AUDUSD 4
GBPAUD 3
AUDJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 108
GBPUSD 29
USDJPY -1
USDCHF 7
EURGBP -17
USDCAD 11
EURJPY 0
AUDUSD -1
GBPAUD 1
AUDJPY 30
CHFJPY 4
CADJPY 0
EURCHF -3
NZDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.3K
GBPUSD 1.2K
USDJPY 91
USDCHF 673
EURGBP -1.1K
USDCAD 909
EURJPY 60
AUDUSD -129
GBPAUD -350
AUDJPY 1.3K
CHFJPY 719
CADJPY 42
EURCHF -256
NZDUSD -2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.03 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +78.76 USD
Massima perdita consecutiva: -36.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading.comMarkets-MT5
0.69 × 13
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.08 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
No swaps are charged
2025.06.23 23:08
No swaps are charged
