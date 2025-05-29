SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RANDYSTRACKER
Randy Spann

RANDYSTRACKER

Randy Spann
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
2 / 2.6K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 236%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
56 (53.33%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (46.67%)
En iyi işlem:
26.03 USD
En kötü işlem:
-21.23 USD
Brüt kâr:
306.40 USD (22 518 pips)
Brüt zarar:
-140.46 USD (14 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (78.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.76 USD (10)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
61.13%
Maks. mevduat yükü:
100.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
74 (70.48%)
Satış işlemleri:
31 (29.52%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-36.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.47 USD (9)
Aylık büyüme:
4.96%
Yıllık tahmin:
60.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.50 USD (14.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.48% (42.54 USD)
Varlığa göre:
34.94% (22.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 23
GBPUSD 16
USDJPY 14
USDCHF 13
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 6
AUDUSD 4
GBPAUD 3
AUDJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 108
GBPUSD 29
USDJPY -1
USDCHF 7
EURGBP -17
USDCAD 11
EURJPY 0
AUDUSD -1
GBPAUD 1
AUDJPY 30
CHFJPY 4
CADJPY 0
EURCHF -3
NZDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.3K
GBPUSD 1.2K
USDJPY 91
USDCHF 673
EURGBP -1.1K
USDCAD 909
EURJPY 60
AUDUSD -129
GBPAUD -350
AUDJPY 1.3K
CHFJPY 719
CADJPY 42
EURCHF -256
NZDUSD -2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.03 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +78.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Trading.comMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trading.comMarkets-MT5
0.69 × 13
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.08 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
No swaps are charged
2025.06.23 23:08
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RANDYSTRACKER
Ayda 30 USD
236%
2
2.6K
USD
46
USD
52
0%
105
53%
61%
2.18
1.58
USD
35%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.