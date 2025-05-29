SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RANDYSTRACKER
Randy Spann

RANDYSTRACKER

Randy Spann
0 avis
Fiabilité
52 semaines
2 / 2.6K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 236%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
56 (53.33%)
Perte trades:
49 (46.67%)
Meilleure transaction:
26.03 USD
Pire transaction:
-21.23 USD
Bénéfice brut:
306.40 USD (22 518 pips)
Perte brute:
-140.46 USD (14 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (78.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78.76 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
61.13%
Charge de dépôt maximale:
100.03%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.81
Longs trades:
74 (70.48%)
Courts trades:
31 (29.52%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
5.47 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-36.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.47 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.11%
Prévision annuelle:
49.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
43.50 USD (14.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.48% (42.54 USD)
Par fonds propres:
34.94% (22.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 23
GBPUSD 16
USDJPY 14
USDCHF 13
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 6
AUDUSD 4
GBPAUD 3
AUDJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
EURCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 108
GBPUSD 29
USDJPY -1
USDCHF 7
EURGBP -17
USDCAD 11
EURJPY 0
AUDUSD -1
GBPAUD 1
AUDJPY 30
CHFJPY 4
CADJPY 0
EURCHF -3
NZDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.3K
GBPUSD 1.2K
USDJPY 91
USDCHF 673
EURGBP -1.1K
USDCAD 909
EURJPY 60
AUDUSD -129
GBPAUD -350
AUDJPY 1.3K
CHFJPY 719
CADJPY 42
EURCHF -256
NZDUSD -2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.03 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +78.76 USD
Perte consécutive maximale: -36.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Trading.comMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading.comMarkets-MT5
0.69 × 13
Aucun avis
2025.09.25 13:35
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.08 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
No swaps are charged
2025.06.23 23:08
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RANDYSTRACKER
30 USD par mois
236%
2
2.6K
USD
46
USD
52
0%
105
53%
61%
2.18
1.58
USD
35%
1:1
Copier

