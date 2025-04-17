SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stable 2025
Chan Mun Keng

Stable 2025

Chan Mun Keng
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
2 / 3.8K USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 696%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
192 (69.56%)
Loss Trade:
84 (30.43%)
Best Trade:
40.11 USD
Worst Trade:
-10.67 USD
Profitto lordo:
607.32 USD (43 197 pips)
Perdita lorda:
-224.83 USD (21 175 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (43.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.85 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
23.58%
Massimo carico di deposito:
76.95%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
10.14
Long Trade:
147 (53.26%)
Short Trade:
129 (46.74%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-2.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.73 USD (5)
Crescita mensile:
18.64%
Previsione annuale:
226.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.73 USD (13.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.37% (37.73 USD)
Per equità:
47.28% (70.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 382
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 22K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.11 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.85 USD
Massima perdita consecutiva: -37.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real
3.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Manual trading on GBPJPY. Available to copy at TMGM. Telegram: cmk96
Non ci sono recensioni
2025.07.11 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 08:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stable 2025
49USD al mese
696%
2
3.8K
USD
407
USD
39
0%
276
69%
24%
2.70
1.39
USD
47%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.