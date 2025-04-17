- Crescita
Trade:
276
Profit Trade:
192 (69.56%)
Loss Trade:
84 (30.43%)
Best Trade:
40.11 USD
Worst Trade:
-10.67 USD
Profitto lordo:
607.32 USD (43 197 pips)
Perdita lorda:
-224.83 USD (21 175 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (43.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.85 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
23.58%
Massimo carico di deposito:
76.95%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
10.14
Long Trade:
147 (53.26%)
Short Trade:
129 (46.74%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-2.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.73 USD (5)
Crescita mensile:
18.64%
Previsione annuale:
226.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.73 USD (13.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.37% (37.73 USD)
Per equità:
47.28% (70.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|382
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|22K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.57 × 7
|
Exness-Real
|3.00 × 1
Manual trading on GBPJPY. Available to copy at TMGM. Telegram: cmk96
