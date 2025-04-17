SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stable 2025
Chan Mun Keng

Stable 2025

Chan Mun Keng
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
2 / 3.8K USD
büyüme başlangıcı: 2025 696%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
192 (69.56%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (30.43%)
En iyi işlem:
40.11 USD
En kötü işlem:
-10.67 USD
Brüt kâr:
607.32 USD (43 197 pips)
Brüt zarar:
-224.83 USD (21 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (43.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.85 USD (18)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
23.58%
Maks. mevduat yükü:
76.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
10.14
Alış işlemleri:
147 (53.26%)
Satış işlemleri:
129 (46.74%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-2.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.73 USD (5)
Aylık büyüme:
16.43%
Yıllık tahmin:
199.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.73 USD (13.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.37% (37.73 USD)
Varlığa göre:
47.28% (70.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 382
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 22K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.11 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real
3.00 × 1
Manual trading on GBPJPY. Available to copy at TMGM. Telegram: cmk96
İnceleme yok
2025.07.11 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 08:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

