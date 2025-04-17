SignauxSections
Chan Mun Keng

Stable 2025

Chan Mun Keng
0 avis
Fiabilité
39 semaines
2 / 4K USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 696%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
276
Bénéfice trades:
192 (69.56%)
Perte trades:
84 (30.43%)
Meilleure transaction:
40.11 USD
Pire transaction:
-10.67 USD
Bénéfice brut:
607.32 USD (43 197 pips)
Perte brute:
-224.83 USD (21 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (43.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.85 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
23.58%
Charge de dépôt maximale:
76.95%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
10.14
Longs trades:
147 (53.26%)
Courts trades:
129 (46.74%)
Facteur de profit:
2.70
Rendement attendu:
1.39 USD
Bénéfice moyen:
3.16 USD
Perte moyenne:
-2.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-37.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.73 USD (5)
Croissance mensuelle:
16.96%
Prévision annuelle:
205.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.73 USD (13.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.37% (37.73 USD)
Par fonds propres:
47.28% (70.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 382
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 22K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.11 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +43.85 USD
Perte consécutive maximale: -37.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real
3.00 × 1
Manual trading on GBPJPY. Available to copy at TMGM. Telegram: cmk96
Aucun avis
2025.07.11 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 08:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

