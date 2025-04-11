- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
209 (56.03%)
Loss Trade:
164 (43.97%)
Best Trade:
17.64 USD
Worst Trade:
-11.16 USD
Profitto lordo:
706.43 USD (8 722 pips)
Perdita lorda:
-628.50 USD (5 858 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (54.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
13.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
198 (53.08%)
Short Trade:
175 (46.92%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
3.38 USD
Perdita media:
-3.83 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-30.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.78 USD (5)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
19.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.62 USD
Massimale:
67.54 USD (30.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.25% (38.97 USD)
Per equità:
1.21% (8.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|124
|USDJPY
|106
|GBPUSD
|80
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|58
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|5
|XAUUSD
|24
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1K
|USDJPY
|378
|GBPUSD
|602
|XAUUSD
|871
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.64 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +54.03 USD
Massima perdita consecutiva: -30.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.40 × 10
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|1.25 × 4
|
XM.COM-MT5
|1.58 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|1.62 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.20 × 743
|
FusionMarkets-Live
|3.96 × 16611
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 193
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
Valutrades-Live
|5.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 4
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
