Muchammad Bagus Satria Pradana

Super Scalper

Muchammad Bagus Satria Pradana
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
209 (56.03%)
Loss Trade:
164 (43.97%)
Best Trade:
17.64 USD
Worst Trade:
-11.16 USD
Profitto lordo:
706.43 USD (8 722 pips)
Perdita lorda:
-628.50 USD (5 858 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (54.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
13.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
198 (53.08%)
Short Trade:
175 (46.92%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
3.38 USD
Perdita media:
-3.83 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-30.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.78 USD (5)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
19.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.62 USD
Massimale:
67.54 USD (30.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.25% (38.97 USD)
Per equità:
1.21% (8.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 124
USDJPY 106
GBPUSD 80
XAUUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 58
USDJPY -10
GBPUSD 5
XAUUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1K
USDJPY 378
GBPUSD 602
XAUUSD 871
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.64 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +54.03 USD
Massima perdita consecutiva: -30.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.40 × 10
PUPrime-Live
1.00 × 3
GOMarketsMU-Live
1.25 × 4
XM.COM-MT5
1.58 × 55
ICMarketsSC-MT5
1.62 × 21
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.10 × 93
ICMarketsSC-MT5-2
3.20 × 743
FusionMarkets-Live
3.96 × 16611
RoboForex-ECN
4.00 × 193
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
Valutrades-Live
5.25 × 4
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
VantageInternational-Live 4
5.50 × 4
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 più
2025.06.26 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 08:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Super Scalper
30USD al mese
9%
0
0
USD
777
USD
28
99%
373
56%
0%
1.12
0.21
USD
10%
1:500
Copia

