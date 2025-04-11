SignauxSections
Muchammad Bagus Satria Pradana

Super Scalper

Muchammad Bagus Satria Pradana
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
373
Bénéfice trades:
209 (56.03%)
Perte trades:
164 (43.97%)
Meilleure transaction:
17.64 USD
Pire transaction:
-11.16 USD
Bénéfice brut:
706.43 USD (8 722 pips)
Perte brute:
-628.50 USD (5 858 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (54.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.03 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
0.03%
Charge de dépôt maximale:
13.17%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
198 (53.08%)
Courts trades:
175 (46.92%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
3.38 USD
Perte moyenne:
-3.83 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-30.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.78 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.46%
Prévision annuelle:
5.61%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.62 USD
Maximal:
67.54 USD (30.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.25% (38.97 USD)
Par fonds propres:
1.21% (8.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 124
USDJPY 106
GBPUSD 80
XAUUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 58
USDJPY -10
GBPUSD 5
XAUUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1K
USDJPY 378
GBPUSD 602
XAUUSD 871
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.64 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +54.03 USD
Perte consécutive maximale: -30.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.40 × 10
PUPrime-Live
1.00 × 3
GOMarketsMU-Live
1.25 × 4
XM.COM-MT5
1.58 × 55
ICMarketsSC-MT5
1.62 × 21
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.10 × 93
ICMarketsSC-MT5-2
3.20 × 740
FusionMarkets-Live
3.96 × 16607
RoboForex-ECN
3.99 × 193
VantageInternational-Live 4
4.00 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
Valutrades-Live
5.25 × 4
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tickmill-Live
5.73 × 33
42 plus...
Use only the brokers I recommend.

Fusion :
https://fusionmarkets.com/?refcode=82358

For better copy results, you can message me



Aucun avis
2025.06.26 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 08:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
