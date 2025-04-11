SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Super Scalper
Muchammad Bagus Satria Pradana

Super Scalper

Muchammad Bagus Satria Pradana
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
209 (56.03%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (43.97%)
En iyi işlem:
17.64 USD
En kötü işlem:
-11.16 USD
Brüt kâr:
706.43 USD (8 722 pips)
Brüt zarar:
-628.50 USD (5 858 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (54.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.03 USD (11)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.03%
Maks. mevduat yükü:
13.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
198 (53.08%)
Satış işlemleri:
175 (46.92%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
3.38 USD
Ortalama zarar:
-3.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-30.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.78 USD (5)
Aylık büyüme:
1.66%
Yıllık tahmin:
23.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.62 USD
Maksimum:
67.54 USD (30.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.25% (38.97 USD)
Varlığa göre:
1.21% (8.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 124
USDJPY 106
GBPUSD 80
XAUUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 58
USDJPY -10
GBPUSD 5
XAUUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1K
USDJPY 378
GBPUSD 602
XAUUSD 871
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.64 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +54.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.40 × 10
PUPrime-Live
1.00 × 3
GOMarketsMU-Live
1.25 × 4
XM.COM-MT5
1.58 × 55
ICMarketsSC-MT5
1.62 × 21
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.10 × 93
ICMarketsSC-MT5-2
3.20 × 743
FusionMarkets-Live
3.96 × 16611
RoboForex-ECN
4.00 × 193
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
Valutrades-Live
5.25 × 4
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
VantageInternational-Live 4
5.50 × 4
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Use only the brokers I recommend.

Fusion :
https://fusionmarkets.com/?refcode=82358

For better copy results, you can message me



İnceleme yok
2025.06.26 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 08:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Super Scalper
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
777
USD
28
99%
373
56%
0%
1.12
0.21
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.