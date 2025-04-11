Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.40 × 10 PUPrime-Live 1.00 × 3 GOMarketsMU-Live 1.25 × 4 XM.COM-MT5 1.58 × 55 ICMarketsSC-MT5 1.62 × 21 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.10 × 93 ICMarketsSC-MT5-2 3.20 × 743 FusionMarkets-Live 3.96 × 16611 RoboForex-ECN 4.00 × 193 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 Valutrades-Live 5.25 × 4 Exness-MT5Real7 5.47 × 15 VantageInternational-Live 4 5.50 × 4 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 JunoMarkets-Server 6.00 × 10 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 42 daha fazla...