- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
386
Profit Trade:
316 (81.86%)
Loss Trade:
70 (18.13%)
Best Trade:
3 739.06 USD
Worst Trade:
-178.20 USD
Profitto lordo:
14 828.59 USD (108 838 pips)
Perdita lorda:
-1 298.40 USD (70 298 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (12 226.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 226.28 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.58
Long Trade:
260 (67.36%)
Short Trade:
126 (32.64%)
Fattore di profitto:
11.42
Profitto previsto:
35.05 USD
Profitto medio:
46.93 USD
Perdita media:
-18.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-691.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-691.05 USD (5)
Crescita mensile:
0.95%
Previsione annuale:
11.97%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.83 USD
Massimale:
691.05 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (691.05 USD)
Per equità:
3.13% (3 172.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|GBPAUD
|62
|AUDCAD
|41
|EURAUD
|32
|archived
|25
|EURGBP
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPAUD
|134
|AUDCAD
|22
|EURAUD
|81
|archived
|12K
|EURGBP
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPAUD
|5.7K
|AUDCAD
|491
|EURAUD
|1.4K
|archived
|0
|EURGBP
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 739.06 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +12 226.28 USD
Massima perdita consecutiva: -691.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
YR's Account
