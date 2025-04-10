SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 2
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 2

Muchamad Isya Rafiqi
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
FBS-Real-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
386
Profit Trade:
316 (81.86%)
Loss Trade:
70 (18.13%)
Best Trade:
3 739.06 USD
Worst Trade:
-178.20 USD
Profitto lordo:
14 828.59 USD (108 838 pips)
Perdita lorda:
-1 298.40 USD (70 298 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (12 226.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 226.28 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
19.58
Long Trade:
260 (67.36%)
Short Trade:
126 (32.64%)
Fattore di profitto:
11.42
Profitto previsto:
35.05 USD
Profitto medio:
46.93 USD
Perdita media:
-18.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-691.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-691.05 USD (5)
Crescita mensile:
0.95%
Previsione annuale:
11.97%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.83 USD
Massimale:
691.05 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (691.05 USD)
Per equità:
3.13% (3 172.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 206
GBPAUD 62
AUDCAD 41
EURAUD 32
archived 25
EURGBP 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
GBPAUD 134
AUDCAD 22
EURAUD 81
archived 12K
EURGBP 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
GBPAUD 5.7K
AUDCAD 491
EURAUD 1.4K
archived 0
EURGBP 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 739.06 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +12 226.28 USD
Massima perdita consecutiva: -691.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
FXOpenUK-Real1
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 19
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
YR's Account
Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.84% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.07 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 12:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.01% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jago Forex Automation 2
30USD al mese
11%
0
0
USD
83K
USD
34
93%
386
81%
100%
11.42
35.05
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.