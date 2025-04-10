SignauxSections
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 2

Muchamad Isya Rafiqi
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
386
Bénéfice trades:
316 (81.86%)
Perte trades:
70 (18.13%)
Meilleure transaction:
3 739.06 USD
Pire transaction:
-178.20 USD
Bénéfice brut:
14 828.59 USD (108 838 pips)
Perte brute:
-1 298.40 USD (70 298 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (12 226.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 226.28 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.32%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
19.58
Longs trades:
260 (67.36%)
Courts trades:
126 (32.64%)
Facteur de profit:
11.42
Rendement attendu:
35.05 USD
Bénéfice moyen:
46.93 USD
Perte moyenne:
-18.55 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-691.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-691.05 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.99%
Prévision annuelle:
11.97%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.83 USD
Maximal:
691.05 USD (0.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.46% (691.05 USD)
Par fonds propres:
3.13% (3 172.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 206
GBPAUD 62
AUDCAD 41
EURAUD 32
archived 25
EURGBP 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
GBPAUD 134
AUDCAD 22
EURAUD 81
archived 12K
EURGBP 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
GBPAUD 5.7K
AUDCAD 491
EURAUD 1.4K
archived 0
EURGBP 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 739.06 USD
Pire transaction: -178 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +12 226.28 USD
Perte consécutive maximale: -691.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
FXOpenUK-Real1
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 19
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
86 plus...
YR's Account
Aucun avis
2025.09.22 13:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.84% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.07 14:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 12:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.01% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
