Liong Edwin Invanio

DEPOSITO

Liong Edwin Invanio
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 31%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
409 (84.32%)
Loss Trade:
76 (15.67%)
Best Trade:
254.58 USD
Worst Trade:
-235.63 USD
Profitto lordo:
1 201.73 USD (31 664 pips)
Perdita lorda:
-609.62 USD (26 433 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (54.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
522.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
91.56%
Massimo carico di deposito:
12.46%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
175 (36.08%)
Short Trade:
310 (63.92%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-84.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.63 USD (1)
Crescita mensile:
18.96%
Previsione annuale:
230.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.23 USD
Massimale:
235.63 USD (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.56% (235.63 USD)
Per equità:
38.89% (417.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 476
archived 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 286
archived 306
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.2K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +254.58 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.70 USD
Massima perdita consecutiva: -84.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
270 più
Non ci sono recensioni
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Share of trading days is too low
2025.08.22 03:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 04:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
