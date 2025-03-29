- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
409 (84.32%)
Loss Trade:
76 (15.67%)
Best Trade:
254.58 USD
Worst Trade:
-235.63 USD
Profitto lordo:
1 201.73 USD (31 664 pips)
Perdita lorda:
-609.62 USD (26 433 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (54.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
522.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
91.56%
Massimo carico di deposito:
12.46%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
175 (36.08%)
Short Trade:
310 (63.92%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-84.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.63 USD (1)
Crescita mensile:
18.96%
Previsione annuale:
230.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.23 USD
Massimale:
235.63 USD (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.56% (235.63 USD)
Per equità:
38.89% (417.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|476
|archived
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|286
|archived
|306
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.2K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +254.58 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.70 USD
Massima perdita consecutiva: -84.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
