Segnali / MetaTrader 4 / Grid and Hedge Euraud Eurnzd
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Euraud Eurnzd

Chanpreet Singh Arora
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 109 USD al mese
crescita dal 2025 25%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 334
Profit Trade:
2 459 (73.75%)
Loss Trade:
875 (26.24%)
Best Trade:
13.04 USD
Worst Trade:
-53.07 USD
Profitto lordo:
4 714.55 USD (816 443 pips)
Perdita lorda:
-2 228.60 USD (335 507 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (23.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.98 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.37
Long Trade:
2 016 (60.47%)
Short Trade:
1 318 (39.53%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-2.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-50.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.61 USD (6)
Crescita mensile:
1.45%
Previsione annuale:
18.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
218.61 USD (1.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.90% (218.48 USD)
Per equità:
25.38% (2 661.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 1994
EURAUD 1340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 1.3K
EURAUD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 265K
EURAUD 229K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.04 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.06 USD
Massima perdita consecutiva: -50.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.03 × 77
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.95 × 42
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 24
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
5.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
5.26 × 84
ICMarketsSC-Live20
5.33 × 3
ICMarketsSC-Live04
6.00 × 2
OctaFX-Real6
6.75 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
7.00 × 1
XMGlobal-Real 35
7.61 × 41
ZeroMarkets-Live-1
9.11 × 47
BlueberryMarkets-Live
9.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
25.00 × 1
We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Euraud & Eurnzd.
Non ci sono recensioni
2025.06.03 16:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.20 21:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
