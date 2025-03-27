- Crescita
Trade:
3 334
Profit Trade:
2 459 (73.75%)
Loss Trade:
875 (26.24%)
Best Trade:
13.04 USD
Worst Trade:
-53.07 USD
Profitto lordo:
4 714.55 USD (816 443 pips)
Perdita lorda:
-2 228.60 USD (335 507 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (23.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.98 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.37
Long Trade:
2 016 (60.47%)
Short Trade:
1 318 (39.53%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-2.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-50.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.61 USD (6)
Crescita mensile:
1.45%
Previsione annuale:
18.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
218.61 USD (1.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.90% (218.48 USD)
Per equità:
25.38% (2 661.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1994
|EURAUD
|1340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|1.3K
|EURAUD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|265K
|EURAUD
|229K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.04 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.06 USD
Massima perdita consecutiva: -50.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.03 × 77
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.95 × 42
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|5.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|5.26 × 84
|
ICMarketsSC-Live20
|5.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|6.00 × 2
|
OctaFX-Real6
|6.75 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live10
|7.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|7.61 × 41
|
ZeroMarkets-Live-1
|9.11 × 47
|
BlueberryMarkets-Live
|9.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|25.00 × 1
We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Euraud & Eurnzd.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
109USD al mese
25%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
100%
3 334
73%
99%
2.11
0.75
USD
USD
25%
1:500