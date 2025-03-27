SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Grid and Hedge Euraud Eurnzd
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Euraud Eurnzd

Chanpreet Singh Arora
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 109 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 333
Bénéfice trades:
2 458 (73.74%)
Perte trades:
875 (26.25%)
Meilleure transaction:
13.04 USD
Pire transaction:
-53.07 USD
Bénéfice brut:
4 714.04 USD (816 343 pips)
Perte brute:
-2 228.60 USD (335 507 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (23.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.98 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
98.97%
Charge de dépôt maximale:
1.68%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.37
Longs trades:
2 015 (60.46%)
Courts trades:
1 318 (39.54%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
1.92 USD
Perte moyenne:
-2.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-50.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-218.61 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.50%
Prévision annuelle:
18.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
218.61 USD (1.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.90% (218.48 USD)
Par fonds propres:
25.38% (2 661.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 1993
EURAUD 1340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 1.3K
EURAUD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 265K
EURAUD 229K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.04 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +23.06 USD
Perte consécutive maximale: -50.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.03 × 77
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.95 × 42
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 24
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
5.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
5.26 × 84
ICMarketsSC-Live20
5.33 × 3
ICMarketsSC-Live04
6.00 × 2
OctaFX-Real6
6.75 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
7.00 × 1
XMGlobal-Real 35
7.61 × 41
ZeroMarkets-Live-1
9.11 × 47
BlueberryMarkets-Live
9.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
25.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Euraud & Eurnzd.
Aucun avis
2025.06.03 16:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.20 21:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Grid and Hedge Euraud Eurnzd
109 USD par mois
25%
0
0
USD
10K
USD
27
100%
3 333
73%
99%
2.11
0.75
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.