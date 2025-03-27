- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 334
Kârla kapanan işlemler:
2 459 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
875 (26.24%)
En iyi işlem:
13.04 USD
En kötü işlem:
-53.07 USD
Brüt kâr:
4 714.55 USD (816 443 pips)
Brüt zarar:
-2 228.60 USD (335 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (23.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.98 USD (23)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.37
Alış işlemleri:
2 016 (60.47%)
Satış işlemleri:
1 318 (39.53%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
1.92 USD
Ortalama zarar:
-2.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-50.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.61 USD (6)
Aylık büyüme:
1.42%
Yıllık tahmin:
18.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
218.61 USD (1.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.90% (218.48 USD)
Varlığa göre:
25.38% (2 661.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1994
|EURAUD
|1340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|1.3K
|EURAUD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|265K
|EURAUD
|229K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.04 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.03 × 77
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.95 × 42
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|5.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|5.26 × 84
|
ICMarketsSC-Live20
|5.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|6.00 × 2
|
OctaFX-Real6
|6.75 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live10
|7.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|7.61 × 41
|
ZeroMarkets-Live-1
|9.11 × 47
|
BlueberryMarkets-Live
|9.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|25.00 × 1
We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Euraud & Eurnzd.
İnceleme yok
