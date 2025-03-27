SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Grid and Hedge Euraud Eurnzd
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Euraud Eurnzd

Chanpreet Singh Arora
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 109 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 334
Kârla kapanan işlemler:
2 459 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
875 (26.24%)
En iyi işlem:
13.04 USD
En kötü işlem:
-53.07 USD
Brüt kâr:
4 714.55 USD (816 443 pips)
Brüt zarar:
-2 228.60 USD (335 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (23.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.98 USD (23)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.37
Alış işlemleri:
2 016 (60.47%)
Satış işlemleri:
1 318 (39.53%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
1.92 USD
Ortalama zarar:
-2.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-50.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.61 USD (6)
Aylık büyüme:
1.42%
Yıllık tahmin:
18.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
218.61 USD (1.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.90% (218.48 USD)
Varlığa göre:
25.38% (2 661.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 1994
EURAUD 1340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 1.3K
EURAUD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 265K
EURAUD 229K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.04 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.03 × 77
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.95 × 42
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 24
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
5.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
5.26 × 84
ICMarketsSC-Live20
5.33 × 3
ICMarketsSC-Live04
6.00 × 2
OctaFX-Real6
6.75 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
7.00 × 1
XMGlobal-Real 35
7.61 × 41
ZeroMarkets-Live-1
9.11 × 47
BlueberryMarkets-Live
9.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
25.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Euraud & Eurnzd.
İnceleme yok
2025.06.03 16:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.20 21:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 15:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Grid and Hedge Euraud Eurnzd
Ayda 109 USD
25%
0
0
USD
10K
USD
27
100%
3 334
73%
99%
2.11
0.75
USD
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.