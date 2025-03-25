SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

TIM RLKS_10YR_1M M4U271

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 833
Profit Trade:
1 500 (81.83%)
Loss Trade:
333 (18.17%)
Best Trade:
304.61 USD
Worst Trade:
-107.08 USD
Profitto lordo:
5 693.71 USD (352 165 pips)
Perdita lorda:
-2 991.41 USD (251 185 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (49.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
389.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.32%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.08
Long Trade:
1 015 (55.37%)
Short Trade:
818 (44.63%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-8.98 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-319.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.42 USD (4)
Crescita mensile:
1.94%
Previsione annuale:
24.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.46 USD
Massimale:
334.42 USD (3.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (334.42 USD)
Per equità:
16.59% (1 650.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 618
EURJPY 566
AUDCAD 191
USDSGD 148
AUDUSD 139
AUDCHF 105
CADCHF 38
EURCHF 28
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 437
EURJPY 386
AUDCAD 256
USDSGD 391
AUDUSD 349
AUDCHF 505
CADCHF 223
EURCHF 155
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 1.4K
EURJPY 29K
AUDCAD 11K
USDSGD 23K
AUDUSD 17K
AUDCHF 2.7K
CADCHF 13K
EURCHF 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.61 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +49.28 USD
Massima perdita consecutiva: -319.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 8
Pepperstone-Edge09
0.17 × 6
EGlobal-Cent4
0.17 × 29
ICMarkets-Live16
0.18 × 82
ICMarkets-Live04
0.33 × 3
XMUK-Real 17
0.36 × 39
EGlobal-Classic3
0.37 × 194
ICMarkets-Live03
0.39 × 36
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.40 × 5
ICMarkets-Live10
0.40 × 5
ICMarkets-Live09
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 36
ICMarkets-Live06
0.50 × 8
AUSForex-Live
0.50 × 2
80 più
Non ci sono recensioni
2025.06.03 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.28 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 06:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 05:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 19:19
Share of trading days is too low
2025.03.25 19:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.25 17:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 17:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 17:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.25 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.25 17:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
