- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 833
Profit Trade:
1 500 (81.83%)
Loss Trade:
333 (18.17%)
Best Trade:
304.61 USD
Worst Trade:
-107.08 USD
Profitto lordo:
5 693.71 USD (352 165 pips)
Perdita lorda:
-2 991.41 USD (251 185 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (49.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
389.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.32%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.08
Long Trade:
1 015 (55.37%)
Short Trade:
818 (44.63%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-8.98 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-319.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.42 USD (4)
Crescita mensile:
1.94%
Previsione annuale:
24.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.46 USD
Massimale:
334.42 USD (3.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (334.42 USD)
Per equità:
16.59% (1 650.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|618
|EURJPY
|566
|AUDCAD
|191
|USDSGD
|148
|AUDUSD
|139
|AUDCHF
|105
|CADCHF
|38
|EURCHF
|28
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|437
|EURJPY
|386
|AUDCAD
|256
|USDSGD
|391
|AUDUSD
|349
|AUDCHF
|505
|CADCHF
|223
|EURCHF
|155
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|1.4K
|EURJPY
|29K
|AUDCAD
|11K
|USDSGD
|23K
|AUDUSD
|17K
|AUDCHF
|2.7K
|CADCHF
|13K
|EURCHF
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +304.61 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +49.28 USD
Massima perdita consecutiva: -319.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Edge09
|0.17 × 6
|
EGlobal-Cent4
|0.17 × 29
|
ICMarkets-Live16
|0.18 × 82
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.36 × 39
|
EGlobal-Classic3
|0.37 × 194
|
ICMarkets-Live03
|0.39 × 36
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live06
|0.50 × 8
|
AUSForex-Live
|0.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
100%
1 833
81%
100%
1.90
1.47
USD
USD
17%
1:500