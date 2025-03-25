SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TIM RLKS_10YR_1M M4U271
Yui Ming Wan

TIM RLKS_10YR_1M M4U271

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 833
Bénéfice trades:
1 500 (81.83%)
Perte trades:
333 (18.17%)
Meilleure transaction:
304.61 USD
Pire transaction:
-107.08 USD
Bénéfice brut:
5 693.71 USD (352 165 pips)
Perte brute:
-2 991.41 USD (251 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (49.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
389.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.32%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.08
Longs trades:
1 015 (55.37%)
Courts trades:
818 (44.63%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
3.80 USD
Perte moyenne:
-8.98 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-319.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-334.42 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.99%
Prévision annuelle:
24.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.46 USD
Maximal:
334.42 USD (3.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.24% (334.42 USD)
Par fonds propres:
16.59% (1 650.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 618
EURJPY 566
AUDCAD 191
USDSGD 148
AUDUSD 139
AUDCHF 105
CADCHF 38
EURCHF 28
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 437
EURJPY 386
AUDCAD 256
USDSGD 391
AUDUSD 349
AUDCHF 505
CADCHF 223
EURCHF 155
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 1.4K
EURJPY 29K
AUDCAD 11K
USDSGD 23K
AUDUSD 17K
AUDCHF 2.7K
CADCHF 13K
EURCHF 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +304.61 USD
Pire transaction: -107 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +49.28 USD
Perte consécutive maximale: -319.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 8
Pepperstone-Edge09
0.17 × 6
EGlobal-Cent4
0.17 × 29
ICMarkets-Live16
0.18 × 82
ICMarkets-Live04
0.33 × 3
XMUK-Real 17
0.36 × 39
EGlobal-Classic3
0.37 × 194
ICMarkets-Live03
0.39 × 36
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.40 × 5
ICMarkets-Live10
0.40 × 5
ICMarkets-Live09
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 36
ICMarkets-Live06
0.50 × 8
AUSForex-Live
0.50 × 2
80 plus...
Aucun avis
2025.06.03 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.28 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.26 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 06:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 05:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 19:19
Share of trading days is too low
2025.03.25 19:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.25 17:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 17:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 17:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.25 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.25 17:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
