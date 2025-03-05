SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PRO INDEX GCI
Yelena Claudia

PRO INDEX GCI

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 131%
Exness-Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
141 (82.45%)
Loss Trade:
30 (17.54%)
Best Trade:
156.50 USD
Worst Trade:
-21.17 USD
Profitto lordo:
2 059.67 USD (3 263 849 pips)
Perdita lorda:
-118.02 USD (116 362 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (137.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
371.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
89.30%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
74.22
Long Trade:
113 (66.08%)
Short Trade:
58 (33.92%)
Fattore di profitto:
17.45
Profitto previsto:
11.35 USD
Profitto medio:
14.61 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-25.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.06 USD (3)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
15.76%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.16 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (23.89 USD)
Per equità:
41.90% (984.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 159
BTCUSD 9
XALUSD 2
NZDPLN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 134
XALUSD 0
NZDPLN -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.8M
BTCUSD 1.3M
XALUSD -1.2K
NZDPLN -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.50 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +137.92 USD
Massima perdita consecutiva: -25.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Aggressive Trade with High Risk and High Return will automatically high draw down

Intraday until Semi Swing Gold & Bitcoin Trade

Minimum Equity 2,000 USD

Trading Never MC

Target Profit 10 - 50% /month


Non ci sono recensioni
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 22:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 13:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
