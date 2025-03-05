- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
141 (82.45%)
Loss Trade:
30 (17.54%)
Best Trade:
156.50 USD
Worst Trade:
-21.17 USD
Profitto lordo:
2 059.67 USD (3 263 849 pips)
Perdita lorda:
-118.02 USD (116 362 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (137.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
371.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
89.30%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
74.22
Long Trade:
113 (66.08%)
Short Trade:
58 (33.92%)
Fattore di profitto:
17.45
Profitto previsto:
11.35 USD
Profitto medio:
14.61 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-25.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.06 USD (3)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
15.76%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.16 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (23.89 USD)
Per equità:
41.90% (984.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|9
|XALUSD
|2
|NZDPLN
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|134
|XALUSD
|0
|NZDPLN
|-4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8M
|BTCUSD
|1.3M
|XALUSD
|-1.2K
|NZDPLN
|-1.7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.50 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +137.92 USD
Massima perdita consecutiva: -25.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Aggressive Trade with High Risk and High Return will automatically high draw down
Intraday until Semi Swing Gold & Bitcoin Trade
Minimum Equity 2,000 USD
Trading Never MC
Target Profit 10 - 50% /month
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
131%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
28
8%
171
82%
89%
17.45
11.35
USD
USD
42%
1:500