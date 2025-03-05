SinyallerBölümler
Yelena Claudia

PRO INDEX GCI

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 131%
Exness-Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
141 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (17.54%)
En iyi işlem:
156.50 USD
En kötü işlem:
-21.17 USD
Brüt kâr:
2 059.67 USD (3 263 849 pips)
Brüt zarar:
-118.02 USD (116 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (137.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
371.71 USD (9)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
89.30%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
22 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
74.22
Alış işlemleri:
113 (66.08%)
Satış işlemleri:
58 (33.92%)
Kâr faktörü:
17.45
Beklenen getiri:
11.35 USD
Ortalama kâr:
14.61 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.06 USD (3)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
15.76%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.16 USD (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (23.89 USD)
Varlığa göre:
41.90% (984.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 159
BTCUSD 9
XALUSD 2
NZDPLN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 134
XALUSD 0
NZDPLN -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.8M
BTCUSD 1.3M
XALUSD -1.2K
NZDPLN -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.50 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +137.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Aggressive Trade with High Risk and High Return will automatically high draw down

Intraday until Semi Swing Gold & Bitcoin Trade

Minimum Equity 2,000 USD

Trading Never MC

Target Profit 10 - 50% /month


İnceleme yok
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 22:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 13:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
PRO INDEX GCI
Ayda 100 USD
131%
0
0
USD
3K
USD
28
8%
171
82%
89%
17.45
11.35
USD
42%
1:500
Kopyala

