İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
141 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (17.54%)
En iyi işlem:
156.50 USD
En kötü işlem:
-21.17 USD
Brüt kâr:
2 059.67 USD (3 263 849 pips)
Brüt zarar:
-118.02 USD (116 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (137.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
371.71 USD (9)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
89.30%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
22 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
74.22
Alış işlemleri:
113 (66.08%)
Satış işlemleri:
58 (33.92%)
Kâr faktörü:
17.45
Beklenen getiri:
11.35 USD
Ortalama kâr:
14.61 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.06 USD (3)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
15.76%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.16 USD (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (23.89 USD)
Varlığa göre:
41.90% (984.67 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|9
|XALUSD
|2
|NZDPLN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|134
|XALUSD
|0
|NZDPLN
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8M
|BTCUSD
|1.3M
|XALUSD
|-1.2K
|NZDPLN
|-1.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Aggressive Trade with High Risk and High Return will automatically high draw down
Intraday until Semi Swing Gold & Bitcoin Trade
Minimum Equity 2,000 USD
Trading Never MC
Target Profit 10 - 50% /month
İnceleme yok
