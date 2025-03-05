- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
141 (82.45%)
Perte trades:
30 (17.54%)
Meilleure transaction:
156.50 USD
Pire transaction:
-21.17 USD
Bénéfice brut:
2 059.67 USD (3 263 849 pips)
Perte brute:
-118.02 USD (116 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (137.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
371.71 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.64
Activité de trading:
89.30%
Charge de dépôt maximale:
2.83%
Dernier trade:
22 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
74.22
Longs trades:
113 (66.08%)
Courts trades:
58 (33.92%)
Facteur de profit:
17.45
Rendement attendu:
11.35 USD
Bénéfice moyen:
14.61 USD
Perte moyenne:
-3.93 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-25.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.30%
Prévision annuelle:
15.76%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
26.16 USD (0.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.98% (23.89 USD)
Par fonds propres:
41.90% (984.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|9
|XALUSD
|2
|NZDPLN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|134
|XALUSD
|0
|NZDPLN
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.8M
|BTCUSD
|1.3M
|XALUSD
|-1.2K
|NZDPLN
|-1.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +156.50 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +137.92 USD
Perte consécutive maximale: -25.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Aggressive Trade with High Risk and High Return will automatically high draw down
Intraday until Semi Swing Gold & Bitcoin Trade
Minimum Equity 2,000 USD
Trading Never MC
Target Profit 10 - 50% /month
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
131%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
28
8%
171
82%
89%
17.45
11.35
USD
USD
42%
1:500