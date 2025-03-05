SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PRO INDEX GCI
Yelena Claudia

PRO INDEX GCI

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 131%
Exness-Real29
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
141 (82.45%)
Perte trades:
30 (17.54%)
Meilleure transaction:
156.50 USD
Pire transaction:
-21.17 USD
Bénéfice brut:
2 059.67 USD (3 263 849 pips)
Perte brute:
-118.02 USD (116 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (137.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
371.71 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.64
Activité de trading:
89.30%
Charge de dépôt maximale:
2.83%
Dernier trade:
22 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
74.22
Longs trades:
113 (66.08%)
Courts trades:
58 (33.92%)
Facteur de profit:
17.45
Rendement attendu:
11.35 USD
Bénéfice moyen:
14.61 USD
Perte moyenne:
-3.93 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-25.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.30%
Prévision annuelle:
15.76%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
26.16 USD (0.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.98% (23.89 USD)
Par fonds propres:
41.90% (984.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 159
BTCUSD 9
XALUSD 2
NZDPLN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 134
XALUSD 0
NZDPLN -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.8M
BTCUSD 1.3M
XALUSD -1.2K
NZDPLN -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.50 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +137.92 USD
Perte consécutive maximale: -25.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Aggressive Trade with High Risk and High Return will automatically high draw down

Intraday until Semi Swing Gold & Bitcoin Trade

Minimum Equity 2,000 USD

Trading Never MC

Target Profit 10 - 50% /month


Aucun avis
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 22:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 13:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PRO INDEX GCI
100 USD par mois
131%
0
0
USD
3K
USD
28
8%
171
82%
89%
17.45
11.35
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.