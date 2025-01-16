SegnaliSezioni
Seungjun Chae

XAU Mastery

Seungjun Chae
0 recensioni
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
Innohedge-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
696
Profit Trade:
506 (72.70%)
Loss Trade:
190 (27.30%)
Best Trade:
3 738.76 USD
Worst Trade:
-9 597.80 USD
Profitto lordo:
72 499.36 USD (141 631 pips)
Perdita lorda:
-62 181.71 USD (127 148 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (172.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 360.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
73.10%
Massimo carico di deposito:
97.73%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
582 (83.62%)
Short Trade:
114 (16.38%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
14.82 USD
Profitto medio:
143.28 USD
Perdita media:
-327.27 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-872.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 149.57 USD (2)
Crescita mensile:
32.23%
Previsione annuale:
388.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 304.93 USD
Massimale:
26 468.25 USD (48.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.05% (26 468.25 USD)
Per equità:
30.83% (2 788.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 246
GBPUSD 168
USDJPY 125
XAUUSD 45
USDCHF 35
US100 31
EURGBP 25
AUDUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.3K
GBPUSD 3K
USDJPY 1.5K
XAUUSD 2.3K
USDCHF 957
US100 -352
EURGBP 268
AUDUSD 309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.9K
GBPUSD 3.7K
USDJPY 8.3K
XAUUSD -9.7K
USDCHF 2.9K
US100 779
EURGBP 1.1K
AUDUSD 1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 738.76 USD
Worst Trade: -9 598 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +172.32 USD
Massima perdita consecutiva: -872.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Innohedge-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.11 07:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.05.26 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 01:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 14:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.10 18:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.09 17:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.21 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 00:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
