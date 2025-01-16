SinyallerBölümler
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
696
Kârla kapanan işlemler:
506 (72.70%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (27.30%)
En iyi işlem:
3 738.76 USD
En kötü işlem:
-9 597.80 USD
Brüt kâr:
72 499.36 USD (141 631 pips)
Brüt zarar:
-62 181.71 USD (127 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (172.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 360.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.10%
Maks. mevduat yükü:
97.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
582 (83.62%)
Satış işlemleri:
114 (16.38%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
14.82 USD
Ortalama kâr:
143.28 USD
Ortalama zarar:
-327.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-872.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 149.57 USD (2)
Aylık büyüme:
32.23%
Yıllık tahmin:
388.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 304.93 USD
Maksimum:
26 468.25 USD (48.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.05% (26 468.25 USD)
Varlığa göre:
30.83% (2 788.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 246
GBPUSD 168
USDJPY 125
XAUUSD 45
USDCHF 35
US100 31
EURGBP 25
AUDUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.3K
GBPUSD 3K
USDJPY 1.5K
XAUUSD 2.3K
USDCHF 957
US100 -352
EURGBP 268
AUDUSD 309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.9K
GBPUSD 3.7K
USDJPY 8.3K
XAUUSD -9.7K
USDCHF 2.9K
US100 779
EURGBP 1.1K
AUDUSD 1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 738.76 USD
En kötü işlem: -9 598 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +172.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -872.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Innohedge-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.11 07:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.05.26 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 01:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 14:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.10 18:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.09 17:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.21 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 00:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
