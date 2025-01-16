SignauxSections
Seungjun Chae

XAU Mastery

Seungjun Chae
0 avis
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
Innohedge-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
696
Bénéfice trades:
506 (72.70%)
Perte trades:
190 (27.30%)
Meilleure transaction:
3 738.76 USD
Pire transaction:
-9 597.80 USD
Bénéfice brut:
72 499.36 USD (141 631 pips)
Perte brute:
-62 181.71 USD (127 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (172.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 360.94 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
73.10%
Charge de dépôt maximale:
97.73%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
582 (83.62%)
Courts trades:
114 (16.38%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
14.82 USD
Bénéfice moyen:
143.28 USD
Perte moyenne:
-327.27 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-872.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 149.57 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.17%
Prévision annuelle:
392.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 304.93 USD
Maximal:
26 468.25 USD (48.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.05% (26 468.25 USD)
Par fonds propres:
30.83% (2 788.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 246
GBPUSD 168
USDJPY 125
XAUUSD 45
USDCHF 35
US100 31
EURGBP 25
AUDUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.3K
GBPUSD 3K
USDJPY 1.5K
XAUUSD 2.3K
USDCHF 957
US100 -352
EURGBP 268
AUDUSD 309
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.9K
GBPUSD 3.7K
USDJPY 8.3K
XAUUSD -9.7K
USDCHF 2.9K
US100 779
EURGBP 1.1K
AUDUSD 1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 738.76 USD
Pire transaction: -9 598 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +172.32 USD
Perte consécutive maximale: -872.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Innohedge-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.11 07:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.05.26 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 01:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.28 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 14:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.10 18:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.09 17:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.21 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.21 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.17 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 00:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
